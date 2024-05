En el Cortesía, de puro goce.

“A comer, bailar y gozar que el mundo se va a acabar”, parecen decir estos conspiradores culinarios que veis en esta imagen, unidos por el amor a la cocina en el Cortesía. Camarones, lamprea a la plancha y cordero fueron los manjares de mar, río y tierra a los que hicieron frente con mucho gusto y mejor ánimo. Ahí les veis, en encendida pose.

Isabel Vázquez, casi 101 cantando, yendo al gimnasio y sonriendo

Al menos dos veces a la semana se zambulle en la piscina del Mais que Auga de Barreiro, se da un recorrido por todas las máquinas en sala, vuelve a casa, hace todos los días la comida a su hijo Roberto y se pasa el tiempo cantando. ¡No me extraña, querida Isabel Vázquez, que los Mais que Auga te hayan hecho una fiesta, nombrado socia de honor y regalado un abono gratis para siempre! Y no solo por tu fidelidad sino porque cumpliste con ellos cien primaveras, que no te creas que es fácil cumplirlas cantando. Quien canta, sus males espanta y debe ser por eso por lo que dice tu amiga Julia Albés que eres un amor, simpática y dicharachera, positiva y siempre sonriente. ¿Tu receta? Vivir cada día, dices, y sobre todo no tener envidia, que te come la salud. ¿Te acuerdas de los antiguos juzgados de Velázquez Moreno y Puerta del Sol en donde trabajaste tantos años? Era otro Vigo aquel. Te jubilaste, te sentiste mal ante la inactividad y el deporte fue tu salvación. Que lo sepa Michel Poulain, ese investigador en longevidad que anda por Galicia contando centenarios para ver si entra en la lista de las zonas con más del mundo. Bueno, eso a ti te da igual Isabelita, tú dedícate a ser feliz y hacer feliz a la gente a tus... casi 101.

Banda a Feira no es el pulpo á feira: ¡vaya fin de semana cómic en Calvario!

Una cosa es el pulpo a feira y otra Banda á Feira, cuya tercera edición arranca el viernes para llenar de nuevo de cómics las calles del Calvario. Me dicen que entre los invitados hay un marcado acento francés ya que todos ellos son voces destacadas en el mercado francobelga, el más importante de Europa y uno de los más relevantes del mundo. Bien por la Asociación de Vecinos del Calvario con su insigne lidia al frente, Raúl Fontán, por acercar el cómic a los vigueses aunque con un experto promotor que es quien sabe de la materia que es Fernando Llor, junto a Félix Rodríguez y Melo. Celebrar el amor por las viñetas y generar una cita anual que poco a poco se vaya colando en el calendario de los apasionados por el que se conoce como el noveno arte: el cómic. Veréis a Josep Homs en persona, a Javi Rey, Alicia Jaraba, Pau, Miguel Fernández... ¡Vaya viernes tarde, sábado y domingo agitados de charlas, firmas, talleres y demás familia! Y es que tras las ediciones anteriores se nota que se disparan las propuestas, respaldadas por marcas como Norma Editorial, Retranca Editora, Kame Cómic... ¡Todos al comic del Calvario!

Rey Soto, un peculiar ourensano que fundó productora de cine en Vigo

Mira por donde llegó a mis manos con meses de retraso la historia de un sacerdote (sui generis), escritor y bibliófilo gallego que me sorprendió por lo poco que se le conoce a pesar de esa vida singular y destacada con la que dejó huella en Galicia. Me refiero a Rey Soto, (1869-1966) del que leí el libro de Manolo González O Benshi de Galicia, o arrebato cinematográfico de Rey Soto. Yo llevaría su vida al cine, que es de los que sabe y promociona como nadie en Galicia Manolo González. Lo de su “arrebato cinematográfico” viene porque en 1922 fundó en Vigo, junto a Antonio Méndez Laserna y Carlos Reguenga, la productora cinematográfica Celta. ¡Qué vida la de este cura que nació en una aldea orensana y conoció las mieles de Nueva York!