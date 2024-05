El viento, en contra

Hay ocasiones en las que las circunstancias son tan complicadas que incluso diríase que hasta el viento se pone en contra de quienes necesitan impulso. Y no solo es, esto que se dice, una suerte de metáfora: Galicia está viviendo una circunstancia muy parecida. Y para evitar dudas, basta con añadir que quien esto escribe se refiere a la industria eólica, en teoría uno de los elementos que más rebajaría la dependencia energética de esta tierra. Porque es casi literal lo de que el viento sopla en contra de los intereses económico estratégicos de este Antiguo Reino. Lo que no significa que otros criterios, más ecologistas, no hayan de tenerse en cuenta.

Se ha dicho ya en otras ocasiones que el extraño caso de la discordia entre el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Supremo resulta difícil de explicar. No porque implique algún tipo de irregularidad, pero sí que aporta un efecto negativo a causa de que da la impresión de que es este último Tribunal el que resulta objeto de duda o de confusión. Más aún se echa de menos una explicación solvente, inteligible que deshaga el entuerto de ver como chocan dos elementos clave para el sosiego del personal. Y más cuando la diferencia parece relacionarse con la reglamentación – es decir, las condiciones– para establecer los polígonos, terrestres o marítimos, de los que procederá la aclamada energía renovable.

Procede insistir, una vez más, en que ecología y economía son términos que nada tienen de opuestos. Y que, en la medida en que no se asocien los conceptos, más retraso y daño se conseguirá a la hora de acercar a este país a las líneas de progreso que tienen otros. Cierto que el reglamento de adjudicación a proyectos es el que debe decidir, siempre que cumpla con las normas, pero ahora mismo la disputa entre dos tribunales apenas proporciona lugar para una explicación convincente. Y ya hay voces que reclaman cada vez con más fuerza un plan claro y contundente para que pueda organizarse el reparto de permisos sin mayores dificultades.

En opinión de quien escribe, ese plan es necesario, y cuanto antes mejor. Ha de contemplar en su conjunto lugares óptimos para los molinos y separarlos de los indiscutibles para la pesca y su futuro. No es tarea imposible: lo que hacen falta son ideas claras y decisión gubernamental para llevarlo adelante. Algo parecido, pero mejor aún, que lo anunciado por la Xunta para aumentar la producción de elementos necesarios para el sector de la automoción. El Ejecutivo autonómico anunció una campaña de ayuda económica y de contactos con empresas nacionales y multinacionales para ubicar o fortalecer la producción aquí en esta tierra. Ofrece cantidades –hasta 300.000 euros – para conseguir lo que se necesita.

Suena bien, pero insuficiente. A estas alturas está más que demostrado que las ayudas sin más no resuelven problemas ni tampoco contribuyen a debilitarlos. Antes de ofrecer es preciso programar, tanto objetivos como costes, adjuntando los estudios correspondientes y controlando el destino final del dinero público que se ofrece a la iniciativa privada. A pesar de lo que se viene oyendo, el motor gallego no está a día de hoy a favor del viento: hay dudas sobre el futuro de Stellantis, sobre todo con vistas a la futura producción y venta de vehículos en África. Hay datos ya de que eso es un desafío para la planta viguesa, y por tanto cabe ponerse a trabajar para prevenir. Al menos mientras dure el aparente viento en contra.