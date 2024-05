La infantería judicial habla (I)

'¡Desdichado el pueblo en que la última de sus necesidades es la justicia! Ella cobrará en lágrimas y sangre el terrible rédito de las sumas que se le han negado'

Concepción Arenal (‘Estado actual de la mujer en España’)

Los jueces decanos de España se reúnen periódicamente para llevar a cabo un diagnóstico de la situación judicial en España en lo que concierne a su nivel jurisdiccional. Esta comprobación se asemeja más a una ecografía que a una radiografía; no se trata de obtener la instantánea de un cuerpo inmóvil, sino de observar un cuerpo vivo y de verificar el sentido de su evolución, y con ese objetivo van enfocando el transductor hacia los puntos cuyo análisis requiere de especial atención. El resultado de la última ecografía del sistema judicial realizada por los jueces decanos no revela significativa mejora; el movimiento es escaso y la evolución, insuficiente, por no decir inexistente. Las ya viejas malformaciones y las patologías crónicas de antaño persisten. Desesperante. Decepcionante. Por eso, al leer las conclusiones de su examen, me sorprende la flema y moderación de los jueces decanos y su timorata contención ante las intolerables dejaciones del poder político que tanto y tan gravemente dañan a una Administración de Justicia siempre bajo mínimos. Ha pasado sobradamente el tiempo de las lamentaciones, hemos llegado al límite de una Justicia menesterosa y mendicante; son precisas reacciones y medidas contundentes que no aparecen ni siquiera sugeridas en el documento emitido por los jueces decanos. Con tanta melifluidad no se va a ninguna parte.

“Los decanos lamentan que la reforma de las leyes procesales se haga sin escuchar a los jueces, conocedores privilegiados de las necesidades y deficiencias del sistema”

Es muy importante el diagnóstico que hagan los jueces decanos dado que ellos son la voz de los tribunales unipersonales de todo el territorio nacional, es decir, de los juzgados de todo orden jurisdiccional; su importancia en el funcionamiento de la justicia de un país es capital. Constituyen, sin duda alguna, el rompeolas de los embates de la demanda cotidiana de justicia, son la sufrida infantería en primera línea de combate del día a día de la justicia, y, en fin, en ellos se estrena – y a veces se estrella– toda reforma legal, sea sustantiva o procesal. Olvídese el lector de las cúpulas judiciales radicadas en la capital del reino, entretenidas en sus oropeles, distraídas en sus juegos de billar o de ajedrez y en su justicia de salón. Lo que retrata la justicia de un país es ese esfuerzo colectivo, diario, de pesada sobrecarga que llevan a cabo los jueces de esa primera línea de fuego, los más cercanos a la ciudadanía.

Las conclusiones redactadas en la última reunión celebrada el pasado mes de abril en Jerez de la Frontera no son nada alentadoras. Como era de esperar se ocupan en primer lugar de las recientes modificaciones llevadas a cabo por el RDL 6/2003 que adopta una serie de medidas de eficiencia digital, para poner en marcha los llamados juicios telemáticos, la Virtual Justice. Lamentan que tan relevante reforma de nuestras leyes procesales se haya llevado a cabo sin haber escuchado previamente a los jueces, conocedores privilegiados de las necesidades y deficiencias del sistema. Califican, y con razón, la reforma de precipitada y de inconexo el texto legal, plagado de deficiencias de técnica legislativa y contradicciones. Oportunamente ponen de manifiesto la necesidad de que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia acometan las inversiones necesarias para la efectiva implantación de las medidas de eficiencia digital, lo que será causa de que, al final, se consolide una justicia de distintas velocidades según el territorio de que se trate. Dicho con otras palabras, se originarán desigualdades en la satisfacción de la tutela judicial efectiva que es sagrado derecho amparado por la Constitución. Súmese a lo dicho, que la efectividad del nuevo sistema digital, requerirá fuertes inversiones, a las que el Ministerio de Justicia no nos tiene acostumbrados, amén de la reforma, acondicionamiento y ampliación de las sedes judiciales.

La crítica de los jueces decanos viene avalada por las voces de reputados procesalistas sumamente recelosos con la justicia virtual, cuyas reformas, emprendidas bajo pretexto entusiasta de adelantos técnicos, comprometen derechos fundamentales, con riesgo de inconstitucionalidad de algunos preceptos. Es la consecuencia de la precipitación legislativa en materia tan delicada e innovadora que hubiera requerido mayor debate y mayor templanza. Ya se dijo hace mucho tiempo: “Vísteme despacio que tengo prisa”.

