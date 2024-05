Berta Cáccamo en Pontevedra

Esta mañana fui a pasear por Pontevedra. Mira que es hermosa esta ciudad. Como es habitual, lo primero que hice fue ir a visitar el conjunto escultórico que hace homenaje al “Fiel contraste”, ese profesional, también llamado “almotacén”, encargado de comprobar y verificar la adecuación de las pesas y medidas desde la Edad Media. Lo hago metódicamente en honor a uno de mis abuelos que fue “Fiel contraste” tanto en Ourense como en A Coruña. Después, deambulando por las maravillosas y empedradas calles me acerqué a la Praza do Teucro. Impresionante y cuidada plaza donde felizmente siempre hay niños riendo, corriendo y jugando.

Y poco a poco, sorprendiéndome en cada recodo, llegué al Edificio Castelao del Museo Provincial de Pontevedra, de los arquitectos Eduardo Pesquera y Jesús Ulargui, financiado por la Diputación de Pontevedra.

Entré, quería ver el proyecto expositivo “Correspondencias de arquivo” de Berta Cáccamo que se exhibe en su interior del 12 de abril al 9 de junio de este año. Y lo reconozco, me corroyó la envidia al ver este imponente edificio de 12000 m2 de superficie, pleno de luz por todas partes, lleno de salas de exposiciones, auditorios, talleres y espacios culturales, acogiendo helechos arbóreos en sus corredores y permitiendo contemplar la ciudad a través de sus acristalados muros.

Llegué a los espacios que albergan la exposición de Berta Cáccamo y me encontré con una doble sorpresa. Las notas, reflexiones, bocetos, dibujos y diagramas que son los cimientos intelectuales de su obra, que se muestran en quince mesas y que llenan las zonas centrales de dos salas del museo. Y los grandes cuadros que cuelgan en las paredes del perímetro de estas dos salas. Las unas ayudan a entender a las otras.

Un examen de sus estudios y análisis preparan al visitante para apreciar lo que ve expuesto sobre las paredes. Cuadros, principalmente de grandes tamaños, en tonos de grises y negros, o con refulgentes colores y formas, se llegan a valorar aún mejor después de haber tenido la oportunidad de ver en las vitrinas de las mesas los elementos que le ayudaron a configurar su pensamiento estético y vital. Nada es casual, es fruto del trabajo en el taller, de la investigación, del análisis, observación, esfuerzo, horas felices, pliegues, de un transitar…

Me recreo viendo detenidamente las pinturas que se exponen. Una muestra de la gran, aunque no excesivamente extensa obra de Berta Cáccamo. Su prematura muerte impidió la continuación de sus trabajos.

Me dejo seducir por sus creaciones, tanto por lo que se ve, como por lo que expresan, ese lenguaje propio de Berta que surge incluso en los materiales, también los de sus soportes, siempre meticulosamente elegidos ya sea por su contribución a la expresividad de la obra ya sea por su componente íntimo y sentimental.

Berta Cáccamo me fascina. Cada una de sus obras está cuidadosamente estudiada y trabajada. Me admiro cada vez que voy a alguna de las exposiciones de su legado y me deleito cada vez que veo alguno de sus cuadros. Lo que hago con sistemática frecuencia.