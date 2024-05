Cuatro Cosas

Bueno, si hay algo claro a estas alturas, es que a los próceres de este país les importa un rábano la inminente apertura de la campaña electoral europea. Sí, avecilla también oyó el rumor difundido durante el retiro espiritual del presidente Sánchez, que en horas bajas pensaba en retirarse para aspirar a la presidencia de la Comisión Europea. Pero los apoyos que tendría –le comentaron al pajarillo– no llegarían ni para hacerlo subsecretario. Se diga lo que se quiera, lo que le importa ahora no es Bruselas, sino seguir en Moncloa. Para lo que necesita convencer a los de ERC, que andan en dudas. ¿Eh...?

Anacleto, que tiene oídos esparcidos por todos los rincones del mundo político carpetovetónico, asegura haber visto algunas encuestas de las que no se publican, que a día de hoy recortan la ventaja que se suponía al PP y la deja en un par de escaños, tres como muchos. En el Parlamento de la Unión, por supuesto. Y conste que no se trata de la demoscopia que se maneja en el CIS de Tezanos. Eso significaría que O Noso Ex volvería a lograr una victoria pírrica. O sea, de las que son conocidas como “de cuchara”, que ni pinchan ni cortan. ¿No?

Sea como fuere, las caralhadas ya empezaron. Por ejemplo, un aspirante a repetir chollo en Estrasburgo le encontró eslogan a sus ambiciones: “Construir Europa desde Galicia y Galicia desde Europa”. Claro, que ya se sabe que en el Deza se han dado milagros mayores. Incluso hay quien, con mirada malévola, susurra ante el rojerío lo de “todavía vamos a echar de menos a Gonzalo”. Porque, recordadlo, al antaño sobrinísimo no paran de hacerle la pugneta desde la rue de Ferraz. Jo...

Hablando de otra cosa, conviene que no perdáis de vista la situación de los psoeciatas en Ourense. Aquello sigue teniendo toda la pinta de un taifato, sin que por el momento nadie le haya encontrado un remedio. Entre esto y que los demás no son precisamente influyentes –aparte del PP desde la Diputación, claro– el que se frota las manos pensando en el futuro es el alcalde Jácome. Del que dicen está encantado con el panorama que se abre en la Europa comunitaria tras el 9-J: los populismos de derecha van a ganar muchos enteros. Y como el corregidor de izquierda no es, puede que logre ayudas para seguir ascendiendo en el escalafón. Al menos eso le dijeron al agente secreto. ¿Capisci?