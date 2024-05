A terra que nos ata ao mundo

Galicia comprímese arredor da AP-9. O resto, din expertos do Foro Económico tornados en poetas, será, a non moito tardar, “paisaxe”. Nese esbozo de horizonte polo que avanza sen cansar o deserto demográfico habitaba un século atrás tanta poboación que nin todas as leiras nin todo o mar, co ancho que xa era entón, daba para alimentala. Daquela os galegos empezaron a marchar fóra, ao “exterior”, dise, como se ese destino se atopase máis aló da atmosfera e quen emigraba afogase ao respirar por vivir nunha perpetua morriña da súa terra. Moitos esperaban, e esperan, acalmar esa sede no día do retorno, pero non sempre foi ese tempo chegado porque acordaron tarde de máis ou porque os atrapou o futuro aló onde foron procuralo.

Ao emigrar do campo para a cidade, que é unha desas viaxes principiadas con só billete de ida, levei canda min unha caixiña coa terra de onde me criei, a dos avós. Emocionada, descubrín que tamén no Centro Gallego de Buenos Aires gardan terra achegada dende as catro provincias galegas, resgardada en cadansúa arquiña de prata, coma un tesouro, despois de cruzar o océano, e que sobre ese mesmo po enraízan os alicerces da casa dos seus mortos, o panteón galego da Chacarita, como se no fondo todos compartísemos algo da necesidade de Drácula por repousar na patria.

Otros artículos de Carmen Villar Gatos, lebres e prexuízos Que din as rumorosas? Sísifo fronte ao espello

Cando unha parte dos animais decidiu trocar branquias por pulmóns, o planeta Océano metamorfoseouse na Terra e completouse o milagre dos peixes co do viño. Os devanceiros inventaron o Neolítico ao descubrir que o solo podía cultivarse, e así medraron e se multiplicaron e ergueron nos seus territorios, como escrituras de propiedade de pedra avaladas cos seus mortos, mámoas e dolmens.

O ceo, e tamén a terra, sono todo para unha sociedade agraria, que remexe no chan na procura de fertilidade e que ergue a vista ás alturas para pregarlle ora auga, ora sol, segundo a semente o reclame. Malia que agora Galicia é xa “fundamentalmente urbana”, algo dese tempo ficou. Porque mentres o permitan os seus principais depredadores, a parcelaria e as autoestradas, a microtoponimia atestará a relevancia de todas as leiras, xunguidas por un fío telúrico a quen as labraba.

A importancia da terra é tal que algunhas xéneses din que nos fixeron de barro. Imos obviar o detalle de que nalgún caso se matice que desa materia foi creado o varón e que a muller foi un (d)efecto colateral de que algunhas das súas costelas fosen prescindibles. Non se sosteñen rañaceos cos que desafiar as nubes sobre alicerces de auga, por máis que en forma de xeo poida reencarnarse en iglús e bonecos de neve.

Mesmo na era da globalización, onde se impón a involución cara á fotocopia, os viños distínguense polo solo onde medran e do galego saen albariños e godellos e tamén árbores coma carballos. Así e todo, esta terra xenerosa, igual ca outras fixeron e seguen a facer connosco, acolle con gosto convidados foráneos que prenden con respecto nela.

A “terra” é o elemento que nos proporciona solidez. Camiñamos no bico dos pés sobre ela na infancia, cando somos lixeiros como o ar, e a gravidade vainos arrastrando cara a ela, enrolándonos coma as puntas dos fentos, conforme os anos vividos superan os que nos quedan por vivir. Ata acabarmos sendo parte dela e deixamos medrar en nós todas as sementes de futuro.

Suscríbete para seguir leyendo