Cuatro Cosas

Cáspita: gallegos y gallegas no pueden ocultar su asombro ante la reiteración de lo que ya se llaman “los milagros de Oscar”. Y es que el ministro de Transportes, que viene hasta aquí con gran frecuencia –quizá porque le cogió el gusto al pulpo y los percebes– acaba de anunciar en las tierras altas el milagro ferroviario. En concreto, la solución de los trenes Avril, el Corredor Atlántico, el tramo Vigo-Tui del AVE Atlántico y hasta el tramo de Cerdedo. Y todo ello, a la remanguillé. Especifica el dinero, pero no concreta de donde lo sacará. Ojo...

Naturalmente, no pocos habitantes de esta tierra se ilusionarán con las fantasías del señor Puente. Claro que su señoría elude fijar fecha no ya para inaugurar sino siquiera para empezar las obras. Ahora mismo está en la fase de cumplir su promesa de no aportar datos concretos, cumpliendo así lo que prometió hace algunas semanas. Habrá que esperar a que el año que viene haya Presupuestos Generales, porque de momento la cosa no pasa de palabras grandiosas pero hechos minúsculos. Y este déficit ya lo va conociendo el personal, de modo que es cuestión de fe. ¿Eh?

Las malas lenguas, que aquí no son como las de Madrid pero también existen, aseguran que la explosión prometedora del ministro se debe a la proximidad de las elecciones europeas. Agotado el recurso presidencial de amagar con la dimisión, la estrategia petrusiana apunta ahora a perder por poco, ya que ganar lo tiene difícil y si logra el objetivo O Noso Ex puede quedar como el hombre que gana mil batallas pero no le sirve ninguna. Y eso empieza a detectarse entre los miembros de la cúPPula del partido en Génova Street. Uyuyuy...

El que está como unas pascuas es el tío Abel. Sobre todo después de que el Gobierno central le haya dado al tramo Vigo-Oporto la misma urgencia e importancia que al de Lisboa-Madrid. Eso, y todo lo que precede convierte a Vigo, según su hiper-alcalde, en una ciudad a la altura de las capitales en materia de comunicaciones terrestres. De ahí que el señor Caballero cante victoria para el 2027 y hasta el 2031. O sea, tal como ya os ha contado avecilla que lo oyó directamente del mandatario. ¿Capisci?