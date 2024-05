La conciencia

La apertura de un expediente disciplinario contra el secretario general del PSOE de Aragón es una mala noticia para la política en general. Y lo es porque indica la posible indisciplina de un afiliado a partido democrático a causa de sus convicciones. Es decir, significa que la dirección de la organización puede sancionar por considerar la disciplina de voto excluida de la clausula de conciencia. Y nada tiene que ver una con otra: la interpretación que en la madrileña calle Ferraz se hace de la ausencia del señor Lambán en una votación del Senado como posible indisciplina es discutible. Por varias razones, la primera y más importante porque la no presencia, justificada, no es objeto de sanción en prácticamente ninguna de las ocasiones en que se produce.

Es cierto que el análisis de la actitud del senador es opinable. En todo caso la explicó por escrito asegurando que su no asistencia al Pleno en que se votaba la Ley de Amnistía se fundamentaba en esa conciencia a cuya clausula apela. En opinión personal de quien la expone, ésa es una conducta honesta y en estos tiempos todavía más valiosa: expresa la intención de que en ese oficio de lo público existen todavía un mínimo de reglas y de principios que ni siquiera deben discutirse. Y hay ejemplos, pasados, en que se objetó por motivos de conciencia y no hubo sanción alguna para quien tal hizo. No hay necesidad de recordarlas con los detalles porque están en la memoria colectiva todavía.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política Espabilar a tiempo Crónica Política La visita Crónica Política Una victoria ¿parcial?

Conste que no se trata de negar la necesaria exigencia en cualquier organización democrática aunque jerarquizada, de la obediencia al mando. Pero el problema no está ahí sino más bien en el nivel de libertad de pensamiento y de libre albedrío que se concede a la militancia de los partidos. Es decir, la democracia interna, que a veces no funciona o, por lo menos aparenta no funcionar o hacerlo de modo muy limitado. Cierto que existen congresos, asambleas, comités y juntas de diferentes colores, pero también es poco discutible que en todas ellas el jefe es el jefe. Lo que quiere decir que el que gana manda, y a pesar de los llamamientos del vencedor a la unidad y a la fraternidad en el partido, después entra a degüello contra quienes no le apoyaron. Esto quiere decir que la democracia interna suele ser una pantomima.

En Galicia, como en España, se han producido ya actitudes de apelación a la conciencia de diferentes partidos. Quizá no tan sonoros como en el caso y el tema del socialista aragonés pero llamativos. Además, se produjeron ceses o nombramientos inexplicables y explicados en última instancia por la idea de la disciplina. De lo cual se deduce, o al menos se podría que la democracia interna de las diferentes siglas es más limitada que en otras latitudes, todas ellas europeas. En el Reino Unido, sin ir más lejos, hay ejemplos reiterados de que las conciencias están por encima de las órdenes políticas: es relativamente frecuente la “fuga” de votos de conservadores a laboristas y viceversa. Y no hay víctimas por no acatar órdenes.

Podrían citarse otros casos, en Francia o Italia pero no resulta necesario. Lo que importa es lo que sucede aquí, y la defensa de la clausula de conciencia ha de ser extensiva a cuando se entra y se sale de un partido, como cuando se obedece o no un asunto que debe responder solo ante las convicciones de quien las tiene. No es fácil de asumir que unas siglas no responden a órdenes cuarteleras sino a la jerarquía democrática –es decir que responda a una auténtica libertad de acción– interna. Es opinable, pero sino ocurriere así, y el mandato fuera absolutamente indiscutible, el sistema se parecería demasiado a la autocracia, por no decir la dictadura. Y para llegar a eso, a ese mal viaje, no se necesitarían alforjas de ningún tipo, porque no habría otra conciencia que la del que manda.

Suscríbete para seguir leyendo