Hai moitos anos coñecín a Luísa Villalta, na Casa da Gramática, en Noia, tra-lo pasamento de Antón Avilés de Taramancos, en marzo de 1992.

En memoria de Luísa Villalta / Manuel Vidal Villaverde

Dende aquela, comezou unha amizade ata o tristeiro día da sua morte.

A súa ausencia deixou en min un oco de melancolía, que polos outonos da vida e a morte, énchese de follas abatidas polo vento. Riba delas sempre medran flores que anuncian indelébeis primaveras da nosa unívoca memoria. Son aderezos ventureiros, faiscantes, intermitentes, como a flor da neve que nace cando a luz do día, e morre cabo da noite no arrabalde insubmiso. Lembro Ruído, e teño aquí As Chaves do Tempo. Onte trouxen de Mourigade, Papagaio, un fermoso álbum coas fotografías de Maribel Longueira e os estremecidos versos de Luísa Villalta. Calquera ruína é, despois de todo, un anaco da “beleza convulsa”, que outrora anunciara Baudelaire en Les fleurs du mal. Tamén estaba na presentación da súa derradeira obra, en Pontevedra, a poeta Marga do Val.

Do que digo dá fe inmorrente a poesía de Luísa:

“Hedra de min que me sosteño, / mañá despertarei nunha casa diferente / agarrada á mesma e única parede que coñezo”.

Maio, mon amour, agoniza. Vexo a imaxe do mes esta tarde de canto, pedra e solpor de medo e miseria aló nos areais tamén insubmisos da Lanzada. Ora pro nobis na porta de todas as casas usurarias do mundo.

Maio, esta luz última que esvaece de auroras boreais.

Post Scriptum.

Luísa fóixenos tristeiramente dunha meninxite, nun día gris de marzo, na memoria, no 2004, e deixóunos inédito o poemario Papagaio. Celebramos, pois hoxe o Día das Letras Galegas, por suposto adicado a ela, que debeu de ser moito antes.