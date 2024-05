Reivindicamos desde aquí al primer y único historiador que indagó, investigó y dio a conocer la totalidad de nuestra historia local, que no fue otro que José Torres Martínez, que nos dejó un legado de incalculable labor, con el libro: “Pequeña historia de Marín”, que él había escrito con carácter reservado, por encargo del ayuntamiento en 1954, y que fue publicado en 1984. Un marinense que dedicó todo su tiempo libre a estudiar, consultar e investigar nuestra historia, recorriendo los lugares como el Monasterio de Osera, el Archivo Histórico de Orense, el Archivo de Indias den Sevilla, etc., etc., buscando la mayor información posible y contratando todos los datos.

Como muestra de ello, vamos a resumir lo que el historiador Sr. Torres Martínez, dejó escrito en su libro sobre nuestra historia. En el Cap. I “Algo sobre prehistoria”. Hablando de Mámoas y dólmenes, después de una extensa explicación de lo que eran, y lo que significaran, dice: “Nos limitaremos a citar aquí solamente cuatro de los dólmenes más significativos que acreditan la existencia entre nosotros de tan remota cultura. En el primero de ellos, conocido con el nombre de “Chan de Armada”, se halla situado en términos de la Repoblación forestal, inmediato al cruce del camino que conduce a la aldea de Sobreira y se encuentra sin tapa.

El segundo llamado “Chan dos lobos”, también a la derecha del referido camino, del que se dice haber encontrado en su interior una vasija conteniendo diversos objetos de oro. En otro paraje, a la altura del kilómetro 4 del camino que lleva de Neivó al Pico del Faro de Domaio, aparece el magnífico ejemplar que se nombra de “Chan de Domayo” , con una base de 20 metros y una altura 1,20.

Por último, el denominado de “Pastoriza”, en la zona acotada de la aldea de este nombre, cuyo túmulo se aproxima a los 25 metros de diámetro y 1,540 de altura, advirtiéndose en su centro cinco grandes piedra que formaron parte de la cámara sepulcral”. Con dibujos, para mejor apreciación.

En el Capítulo II “Primeros pobladores de Galicia”, habla de la cultura celta y de los castros, y dice: “Al suroeste de la Villa, en el llamado monte de Sete Espadas del lugar de Porteliña, cuya cima sirve de mirador natural, se conservan los vestigios de uno de estos castros célticos, que todavía puede ser identificado.

Los pobladores llaman aún hoy Monte da Cividade, recordando que sobre la vertiente existían numerosas chozas, construidas con pequeñas piedras. Por las observaciones que hemos hecho entendemos que es un castro de dimensiones medias con su característica a orientación de norte a sur, de perímetro oval, cuyos ejes miden aproximadamente unos 70 x 150 m. de longitud encontrándose situado a una altura superior a los 100m. Acompaña un plano de su instalación. En su recinto, dirigiendo un grupo de alumnos hace cerca de treinta años, sin necesidad de practicar excavaciones hemos encontrado trozos de vasijas de ánforas molinos, fragmentos de cerámica de ornamentación incisa etc, que fueron expuestos en Santa Cecilia y luego fueron depositados en la Biblioteca Municipal”.

Y en el Capítulo IV “La huella de los Cretenses”, Habla de sus navegaciones y de las insculturas rupestres, y naturalmente de los Petroglifos de Mogor”, en el que hace un detallado estudio acompañado de unas fotografías.

