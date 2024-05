Razón e/ou emoción musical

O obxectivo da arte non é representar a aparencia externa das cousas, mais o seu significado interior.

Aristóteles.

Seguindo co tema presentado en O mito da caverna musical (Faro de Vigo 28/11/2023). Neste escrito comentarei brevemente dúas teorías básicas e inseparables da arte sonora: a razón e a emoción na música.

Desde a Grecia Antiga esta dualidade foi moi debatida. A Escola Pitágórica (570-490 a.C.) defendía que a música debía rexerse polo cerebro, é dicir, con orde, intelixencia e razón. Pola contra, a Escola Peripatética de Aristóxeno de Tarento (354-300 a. C.) sostiña que a música se percibe a través da audición, mediada pola percepción sensorial e as emocións. Estas dúas perspectivas perduraron ao longo da historia e seguen influíndo na nosa comprensión da música ata hoxe. Na arte, ambas teorías non son mutuamente excluíntes; de feito, moitas veces se complementan.

Hai uns días tivo lugar en Tui o Festival Internacional de Cine Documental Play Doc, onde se dan cita os mellores cineastas mundiais desta especialidade. Polo impacto global que ten este evento, non vou destacar a súa importancia e calidade, xa recoñecidas por prestixiosos medios nacionais e internacionais. Pero si mencionar o evento relacionado coa música que tivo lugar o pasado primeiro de maio na inauguración da súa XX Edición.

Trátase do traballo experimental sobre a película de José Luís Garci “El crack” (1981). Para esta ocasión a banda sonora foi creada e interpretada en directo por Víctor Coyote e Javi Álvarez.

Na actualidade, a música forma un corpo único e inseparable da trama cinematográfica como elemento expresivo e emocional. ¿Podemos imaxinar a escena da ducha da “Psycho” de Alfred Hitchcock sen o chirrido de violíns, violas e violonchelos? Sen dúbida, a escena perdería gran parte do seu dramatismo. A súa función é facilitar a comprensión xeral da trama, servindo de fío condutor para as distintas escenas: subliñando e destacando os momentos clave: cambios na trama, elipses, flashback, esvaecido a negro, etc.

Na creación feita por Víctor Coyote e Javi Álvarez, non só conseguen plenamente estes obxectivos, senón que os elevan maxistralmente. Os diferentes medios tecnolóxicos e efectos sonoros empregados: sintetizador, teléfonos móbiles, sons pregravados, distorsionadores, guitarra, voz e percusión, crearon os efectos e as atmosferas adecuadas para cada momento, subliñando maxistralmente cada secuencia da película.

De especial beleza e emoción foi a escena onde o protagonista, Alfredo Landa, percorre as rúas de Nova York. Víctor canta a súa canción si te falta calle en directo, coa guitarra e cun preciso fondo harmónico ao ritmo da salsa cubana. De súpeto, a imaxe cambia a un restaurante de tipo italiano do submundo de Nova York, soando a mesma canción co son da radio dos anos 30. ¡Sublime!

Como puidemos comprobar, nesta fantástica creación de Víctor e Javi, a razón e a emoción non son excluíntes senón que se funden para crear a verdadeira obra de arte. Neste sentido, quero sinalar que quen mellor sintetizou estes dous aspectos na historia da música foi sen dúbida o gran Johann Sebastian Bach.

Expresar o noso máis sincero agradecemento ao equipo que fixo posible este magnífico evento en Tui, en especial á súa directora artística Sara García e ao seu director executivo Ángel Sánchez.

*Tomás Camacho, profesor e exdirector do Conservatorio Superior de Música de Vigo e do Profesional de Ourense