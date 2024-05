Llegará Drácula...

Mientras los sabios de la interpretación manejan todo tipo de argumentos para adivinar qué pasará en Cataluña a partir de estas elecciones y en España como consecuencia de sus resultados quizá proceda añadir algo que suena a broma pero que no lo es. Se trata de las repercusiones que los acuerdos del Gobierno central ya estableció con los partidos nacionalistas de allí, cuando necesitaba sus votos en el Congreso, y los que pueda aceptar en Barcelona cuando para gobernar necesite los de los independentistas. Sobre todo los referidos a la economía, y más exactamente a la financiación autonómica.

(Se dice lo del chiste porque tendría, aunque amarga, cierta gracia el hecho de que al “gobierno Frankenstein” en Madrid se le uniera otro, en Cataluña, que se bautizaría como el “gabinete Drácula”. Sería aplicable el adjetivo porque este último dejaría sin sangre monetaria a alguna que otra comunidad menos poderosa y sobre todo menos influyente que la levantina. Pero, más allá del humor negro, procede tomar en serio la hipótesis, ya que quizá suene la hora de que Moncloa empiece a pagar, sino lo ha hecho ya, las deudas por los apoyos a Sánchez. Y no son moco de pavo: se habló de la liquidación de la deuda, de un sistema propio para la Generalitat en materia de contabilidad y, en fin, un status como el del País Vasco).

Y es que, si quiere gobernar, el señor Illa tendría que pactar, porque un gobierno en minoría es posible pero poco probable, y aún en este caso estaría obligado a aceptar condiciones. La duda está en quienes serían sus socios, con ERC en cabeza de las opciones si es que no triunfa el alma independentista de los republicanos; los Comúns serían también precisos, pero dirían “sí” aunque no se les retribuyera: su alianza sería indispensable para sobrevivir. La otra opción, alianza de separatistas, no alcanza la mayoría necesaria.

En realidad, el ganador en la noche del domingo fue el presidente Sánchez. Muchos, fuera de allí, no lograrán entenderlo del todo, pero hay motivos para subrayarlo. Apoyado por sus trompeteros habituales, la figura de un don Pedro poco menos que salvador de la unidad de la patria está ya por todas partes. Y por todas partes igualmente está la idea de que a ese hombre providencial se le debe la “reconciliación” de Cataluña con España. Son las ventajas de un superviviente nato como aparenta el jefe de la gobernanza hispana. Casi nadie ha reparado en que la abstención, elevada, puede significar un modo distinto al de la opinión general.

¿Cual sería una causa de esa actitud lejana? Probablemente la del desencanto de muchos votantes separatistas hartos de ver cómo sus líderes se ocuparon más de intereses personales que de la utilidad general de sus pactos. Y además el hastío de contemplar durante los últimos años el caos político, administrativo y de gestión protagonizado primero por Junts y ERC y después por los republicanos en solitario, desde la Generalitat. Lo único claro, en definitiva, es que sean quienes sean los que pacten, el resto de los españoles verán y padecerán que, a modo de Drácula, chuparán la sangre –económica y financiera– del resto de los contribuyentes carpetovetónicos. Lo que falta por saber es cuanto tendrá que poner cada uno de los afectados.