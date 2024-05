Cuatro Cosas

Avecilla avisa: ya han aparecido los primeros indicios de un futuro “maquis” en las inmediaciones de la corte jacobea. Según le cuentan al maltrecho pajarillo cantor, existen algunos núcleos de desafectos en todo el lado oeste de la comunidad gallega. De momento, se limitan a las típicas charlas de después de la empanada y unas cervezas, pero lo que importa es el contenido de la conversación. O sea, las críticas a algunas de las últimas decisiones alfonsinas. Sobre todo, en lo que respecta a la coordinación económica, que viene a ser como las horcas caudinas. ¿Eh?

La xuntanza del relato que narra avecilla se celebró en un restaurante cercano a la ría de Arousa. Hubo otra, de menor cuantía, cerca de Melide, aunque los asistentes eran pocos y casi todos del noroeste en las tierras altas. Lo comentado allí fue, de momento, referido a la cierta dependencia que algunos notan con el rollo de la coordinación económica. Y nadie debería tomárselo como un invento, porque hubo quien en vez de micrófono puso oídos en la reunión, y de momento aún no ha redactado el correspondiente informe. Medita acerca de si escribirlo todo o dejar algo para luego. Uyuyuy...

Lo que no se puso en duda fue que el que manda es Rueda, O Noso Presidente. Se añadió, eso sí, que en el panorama que desde aquí se contempla hay demasiadas referencias a O Noso Ex, y eso se considera por ese “maquis” como un error perjudicial. Para el PPdeG, sobre todo, y quizá para más: cada día aparecen más claras las intenciones sucesorias de Isabel III, y –naturalmente– también de M.A.R., ya sabéis, el Pepito Grillo de todo el asunto, que no para de provocar recelos en el entorno del todavía en venta edificio de la sede central de los Populares. Así que ojo...

Todo lo demás está tranquilo. En Lugo ya se sabe que el futuro tiene buena pinta, sobre todo desde que Xotaerre es secretario xeral del PSdeG y en Ourense a partir de que llegó a la presidencia de la diputación Luis Menor: su actuación, le cuentan a Anacleto, es ejemplar, contrasta con otras y asegura la lejanía de una hipotética moción de censura. No es que estuviera cerca, pero sí se había oído ya algo sobre ella desde las filas jacomitas. Y eso no es de despreciar, por si las moscas. ¿Capisci...?