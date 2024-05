¿Sunami o catarsis?

Es cierto que, a juzgar por sus movimientos iniciales, el nuevo conselleiro de Sanidade ha sorprendido. Y lo ha hecho porque sus decisiones apuntan a una renovación prácticamente total de lo que el departamento ha sido hasta ahora. Don Antonio parece haber fijado como objetivo prioritario la gestión y lo hace además desde una posición optima por su condición de profesor asociado de universidad y de jefe de servicio hospitalario, y por la ausencia de una posición consagrada como político. En estos tiempos todo ello garantiza conocimiento, experiencia y neutralidad, algo que ha faltado en el sector desde que comenzó la transición, afirmación esta que no implica crítica para los cuadros de mandos que le precedieron. Lo que ocurre a día de hoy es que todo parece otra cosa.

(Conviene insistir en que no se responsabiliza a los titulares anteriores por los problemas que la sanidad gallega tiene planteados. Se les cita porque esos problemas provocaron, desde una opinión personal, que la salud pública parezca hoy sujeta más a la economía que a la función específica que se necesita. Se ha dicho ya, pero conviene repetirlo, que en estos años la aparición de gerencias por encima de la medicina fue un error que, aunque comprensible, debió haber sido rectificado ya hace demasiado. Cierto que la pandemia del COVID-19 supuso un terremoto con el que lidiaron, y con éxito, los dos conselleiros anteriores, pero, a pesar de las mejoras que aquel daño produjo –por contradictorio que parezca–, no mejoraron mas que parcialmente las estructuras existentes hasta entonces).

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política Los pretorianos Crónica Política Las fusiones Crónica Política El contraste

La tarea del señor Gómez Caamaño, si se lleva a cabo tal y como aparenta, supondrá un cambio drástico en todo el aparato sanitario gallego. Será, pues, o un sunami –porque puede levantar oleadas de protesta en quienes hasta ahora gozaban de ciertos privilegios– o una catarsis, de forma que todo lo sanitario se conduzca por criterios sanitarios apoyados en cambios, también necesarios, en la gestión. Quedó dicho que la tarea va a ser difícil: conviene, pues, que el actual responsable maneje con cautela y firmeza todo lo que a la ciudadanía y al personal sanitario compete. Y no olvide que cuando se habla de “personal” la referencia ha de ser desde la cúspide hasta la última de las categorías incluidas en el escalafón.

Por eso, por lealtad a quien tiene y otorga todas las garantías democráticas, resulta oportuno –siempre desde un punto de vista personal– añadir algo que parece consejo, pero que solo es observación: don Antonio al referirse a la necesidad de “facilitar la vida” de ese personal hace cita de los médicos. Tiene razón, pero no está de mas que cite en esos objetivos mejorar la vida y el trabajo de enfermería, auxiliares, celadores, servicio de cocina y mantenimiento..., todos ellos, ahora, lastrados por un estrés permanente que hace, no ya incómoda su vida, sino también su profesión. Y eso, sin hablar de contratos, duración y demás.

La oportunidad de mejorar todo lo que necesita mejora no puede desperdiciarse, el conselleiro optará sin duda por la catarsis antes que por el sunami, aunque no falte quienes creen que ambos conceptos son imprescindibles para llevar el trabajo que le encomiendan a buen término. Es posible: a pesar de los muchos y poderosos intereses creados, se pueden hacer las cosas con decisión pero con cuidado, teniendo en cuenta que las costumbres, aunque malas, no se arreglan de un día para otro, sino con constancia y moderación a la vez que con agilidad. Lo que sí urge es la consolidación de criterios profesionales a la hora de designar cargos hospitalarios y extrahospitalarios, porque ahí sí que la política no solo estorba, sino que estropea el objetivo final que no ha de ser otro que velar por la salud de la gente.