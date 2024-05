Cuatro Cosas

Dependerá. Dice avecilla, que retorna a sus actividades, que en el Hórreo habrá esta temporada más animación que en otras anteriores. Y es que el diputado de Democracia Ourensana, señor Ojea, prometió que se ocuparía de denunciar lo que considera su partido “olvido inaceptable” de la provincia por parte de las Xuntas que hasta ahora han sido. Y no le van a faltar denuncias: de una parte, la negativa de Óscar Puente a una autovía con Pontevedra, que facilitaría las comunicaciones entre las dos capitales. Ojo...

El pájaro añade que, además, no acaban de acelerar las obras ferroviarias en el entorno de la ciudad de As Burgas, algo que sin duda alargará las molestias. Por eso se dice que a D.O. le sobrarán motivos para sacudir al PP y a su mayoría absoluta de aquí y al gobierno central con el frankenstein aliado. Y eso sin contar con el jefe, el alcalde Jácome, que cuando habla suele armar la marimorena. Lo curioso es que cada vez tiene más seguidores y votos. Uyuyuy...

Está visto que el suroeste empieza a moverse más de lo que hasta ahora hizo en todos estos años. Porque no solo se hablará y mucho de la provincia ourensana, sino también de la pontevedresa. Además de lo dicho hay asuntos candentes, por ejemplo en Vigo, donde sube la presión sobre posibles acontecimientos complicados: los PPopulares no acaban de encontrar la fórmula para ascender en el escalafón municipal. Y eso no es todo: el tío Abel ha insistido en que se presentará a las próximas elecciones y añadió que espera otra mayoría aplastante. Uf...

Y eso no es todo. El hiperalcalde –lo oyó Anacleto– añadió que si la salud se lo permite se presentará a las siguientes de la próxima igualmente con la fe de que no habrá quien lo mueva de la silla gestatoria. Y es inútil que algunos hagan cuentas para hablar de senectud: Biden, el presidente USA tiene ya más de ochenta y manda en un país que pugna por seguir siendo el más poderoso de mundo. ¿Capisci...?

Suscríbete para seguir leyendo