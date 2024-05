Victoria Federica, no te quejes tanto

Su nombre es Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, pero para sus amigos es Vic. Vikifede para la prensa. Se llama Victoria en recuerdo a su tatarabuela materna, la reina Victoria Eugenia, abuela del rey Juan Carlos, y Federica, en homenaje a la madre de la reina Sofía. Cuando era una niña siempre iba acompañada de un calcetín, no sabemos el porqué, pero era habitual verla con uno en la mano o en la boca. La tímida niña del calcetín se ha convertido, con los años, en la princesa más alternativa de la realeza española y, al igual que su hermano Froilán, es una fuente inagotable de titulares poco propios de su estatus.

Vikifede, con 23 años, ha concedido esta semana su primera entrevista ante las cámaras y ha sido la invitada de Vicky Martín Berrocal en su exitoso pódcast. Allí, la hija de la infanta Elena explicó quejosa que no le gusta sentirse bajo el punto de mira de la prensa: “A veces me privo de hacer cosas e ir a sitios. Salgo a la calle con un amigo y ya es mi novio. Estoy más pendiente de si me van a hacer fotos que de la cena”. La joven aseguró que se siente “enjaulada”: “Se inventan muchos titulares y esos son los que de verdad me afectan”.

Para convivir con esa situación, reveló que recibe terapia. ¡Pobre Vic! Ahora resulta que a la sobrina del rey Felipe, privilegiada vip donde las haya tan solo por pertenecer a la familia Borbón, le molesta la dimensión pública de un personaje que ella solita ha creado. La muchacha, incoherente como pocas, se atrevió a quejarse de que le hagan fotos o hagamos titulares sobre ella, cuando ha convertido eso de mostrarse constantemente en un escaparate en su profesión. Cuenta que siempre quiso dedicarse al mundo de la moda y en 2021, abandonados sin acabar sus estudios universitarios, hizo público su perfil de Instagram para empezar a rentabilizarlo. De la mano de una reputada empresa de representación de influencers ha ido dando forma a su papel de celebrity y a profesionalizar lo de ser famosa.

Por el camino, también hemos conocido su afición a las fiestas, sus relaciones sentimentales con el torero Gonzalo Caballero, con el Dj Jorge Bárcenas –con el que llegó a convivir un tiempo en Madrid y sufrió una triste ruptura– y sus amistades especiales con el torero Roca Rey y el piloto de motociclismo Albert Arenas. Y no olvidemos sus pilladas saltándose las medidas restrictivas durante la pandemia: viajes cuando no eran permitidos, saltándose el confinamiento, reuniones de amigos sin distancia ni mascarilla… Vamos, que las normas con ella no iban. Todo eso sumado a los miles de euros que, presuntamente, gastaron con las tarjetas black de su abuelo Juan Carlos. Froilán y Vic, según informó El Confidencial, fueron los nietos que más utilizaron esta fórmula de pago para sus compras en El Corte Inglés, taxis, clases de piano y hasta la adquisición de una yegua para Vic.

Ahora está probando suerte en el mundo de la televisión y nos han contado a las Mamarazzis que en la grabación de El Desafío, de Antena 3, su apellido también la ha ayudado a ser la única concursante, junto con Genoveva Casanova, que tiene un camerino individual. El resto de concursantes los comparten. A la joven le gustan las prebendas de “por ser vos quien sois”, pero los peajes del famoseo no los quiere asumir. Eso sí, cuando le pagan 40.000 euros por plantarse delante de un photocall para anunciar unas gafas, ahí sí que sonríe y se deja fotografiar sin complejos. ¡Chica, pues disfruta y no te quejes tanto!