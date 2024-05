Los del vigués Café Voltaire y Fortes Bouzán / Fernando Franco

El jueves pasado, como todos los últimos jueves de mes desde hace 23 años, se ha reunido la tertulia Café Voltaire –que vemos aquí fachendosa en pleno– en una cena en el restaurante Central Pork, que combina vino, libros, risas y conversación. Esta vez tocó hablar de Solaris, de Stanislaw Lem, y ultimar los preparativos del próximo homenaje, promovido por Cafe Voltaire, a Xosé Fortes Bouzán, ilustre militar y miembro más veterano de la tertulia (foto: Alba Villar).

Una cena solidaria con música y baile de Hoy por Ti para Cáritas de Vigo

Nada apetece más que empezar hoy el día hablando de lo bueno, de la actitud positiva, de la mirada puesta en el interés colectivo. Por ejemplo con la cena-baile solidaria que organiza la ong Hoy por Ti y unos cuantos amigos colaboradores en Club de Campo. ¿Destino? Cáritas de Tui-Vigo, que no anda sobrada de fondos para su gran labor a nuestro alrededor. Ya están apuntadas unas 300 personas. Hay muchos modos de ser solidario pero esta cena adopta un formato benigno, cordial, en el que unos prestan el local, otros el saber culinario, otros la música, los comensales rascan su bolsillo, pero al tiempo es un reencuentro amable entre gentes muy diversas, un goce para el paladar, una alegría para los oídos por la música y una rienda suelta al cuerpo por el baile. De todo ello, con sorteos incluidos, surge un resultado solidario que da oxígeno a una organización cuya labor extraordinaria es vital para mucha gente al borde de la exclusión: Caritas de Tui-Vigo.

Vibra hoy la ciudad por los 4 costados

La ciudad vibra por todos sus costados hoy y, si en Club de Campo hay una cena solidaria a las 21 horas, a las 21.30 empezará su actuación en la sala Sinatra (c/Fermín Penzol) la banda The Air Tonight Band, y será una gran ocasión para degustar las canciones que marcaron varias décadas ya que es una formación Tributo Phil Collins (entradas a la venta en la web WOUTICK.ES a 10 euros y en taquilla a 12). Pero es que poco antes, a las 20 horas, Eduardo Flores presentará en la asociación Évame Oroza (Herrería arriba, Subida a Costa 5) su libro Tiemble lo vivo justo a la misma hora en que la editorial Galaxia presenta en la librería Cartabón (Urzaiz 125 antiguo cruce Llorones) el libro As Jermaine, de María Alonso Seisdedos. Y a esa hora también, qué feliz casualidad, el teatro Ensalle (c/ Chile, 15) estrena el primero de los tres días de la pieza Dance come out of time, danza y perfomance del artista de cuño internacional Oguri. Vaya día el de hoy porque, antes de todo esto, a hora tan peculiar como las 17.50, la cineasta viguesa Sonia Méndez tiene el estreno oficial de su película As Neves, en los cines Yelmo de Vialia, con su presencia y algún actor más para el posterior coloquio. Todo esto, será solo una parte de lo que hoy os ofrece Vigo ¿y os seguiréis quejando de que hay poco movimiento cultural en la ciudad?

Y la cantina de San Miguel de Oia

Es esta una sección que quiere ser gozosa y de positivo talante, que habla de cultura y sociedad y, cuando toca, de gastro cultura. Una sección que habla de la intrahistoria nuestra, la microhistoria de la vida cotidiana, y por eso hablo de Carlos Leiro y su mujer Begoña, que regentan hace años esa cantina de la AA VV de San Miguel de Oia, que cogieron en la nada y convirtieron en una de las opciones felices del Vigo gastronómico más popular. Bueno, que digo que el 29 de junio terminan su contrato de 3 años y se van, me dice Leiro, con la satisfacción de haber rescatado un local por el que han pasado mas de 2.500 personas en estos tres años y con el deseo de que sea bien aprovechado por los que vengan.