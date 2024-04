En Bouzas, tutti contenti. / FdV

Estos que veis tutti contenti tienen algo en común que les une para siempre: la memoria de la infancia. Una gran pandilla que vivió su etapa en aquel Bouzas de otrora en que jugaban en la playa o en la Alameda, en que coincidían en guateques en la edad del pavo –finales de los 60 y70– y no faltaban ni con fiebre a las fiestas del Cristo boucense. Cada seis meses tienen asamblea, esta vez también en O Noso Lar de Paulino Caballero.

“Se fue Eduardo J. Ortún, pintor, de inteligencia sutil bajo el sombrero

Hace años que escribo en mi casa del barrio viejo con un cuadro suyo ante mis ojos que relaja mi pulso y mi mirada. Sigue ahí su paisaje pero él se fue hace días para siempre. Eduardo J. Ortún, ingeniero y hace muchas décadas pintor, en su última etapa de oníricos paisajes . Hiperrealismos fantásticos, decía él por hallarles apellido. Riojano con experiencias de novela como ingeniero en EE UU y Chile, donde estudió y tuvo largas encomienda laborales; en Vigo desde los 80 con su cálida mujer Élida Lodeiros volcado en la pintura. Siempre quise hacerle sus memorias, siempre él lo posponía y ahora queda la pena de haberlas perdido. Por ejemplo su paso por el desierto más árido del mundo, el de Atacama. O con la plataforma petrolífera de Barreras lanzada al mar de Vigo en los 70. Me lo presentó hace mucho el escultor Armando Martínez, aquella comida en La Casineta tutelada por Luis Perozo donde tantas veces repetimos y ya entonces, antes de amigos y de afectos, intuí en su mirada todo un expediente de vida “de profundis”. Cordial, tertuliano de inteligencia suti l bajo el sombrero no sé si texano, quizás Stetson, ya no podremos gozar del calor de su palabra. Se nos fue Ortún a los 85, me llamó hace un mes para charlar y yo no estaba.

Los Baños Films contentos: récord absoluto con Cuñados en toda Galicia

Encontré contento al amigo Emilio Baños, ya sabéis, la segunda generación de la Distribuidora de cine viguesa Baños Films, hoy la más antigua de Galicia con 71 años cumplidos tutelada hoy por sus hijos Milo y Pablo. ¿Cómo no va a estar contento si con el estreno en gallego de Cuñados que ellos distribuyeron batió el récord absoluto de cualquier película de todos los tiempos en nuestra tierra? ¡De los 36 cines aquí existentes estrenada al tiempo el pasado día 19 en 34.! Con razón Emilio, Milo y Pablo se sienten orgullosos. Emilio es boucense del 47, nacido frente al cine Maravillas donde su padre ya era operador. Los suyos fueron los tiempos dorados del cine, aquellos 60 y 70 en que no había pueblo de Galicia sin cine y en que los Baños debían mutiplicarse para atender tanta demanda peliculera, entonces en 35 mm y copias únicas lo que obligaba a turnarlas!. Del digital, nada se sabía. Contento andaba el otro día Emilio, el hijo de Emilio y Ana María, que el pasado año cumplió 102. ¡Y con razón, qué récord”!

Amara Castro, de Premios Létrame

Y del cine me paso a la novela con mi ahijada literaria Amara Castro, a la que conocimos su debut Con esto y un bizcocho, luego le presentamos Ana Lago y yo El tiempo Suficiente en el Club FARO, ambos con la editorial Maeva, y ahora me entero de que Aquello que guardamos, su tercer libro, ha sido nominado para los Premios Létrame 2024. ¡Qué alegría, Amara del alma mía! Habrá una gala por todo lo alto en Madrid del 25 de mayo y allí estará nuestra viguesa presta a pisar la alfombra roja de Callao. La premien o no, solo estar nominada por un Jurado profesional ya es un logro enorme. Amara estuvo firmando el fin de semana en Ponferrada, ayer en Espazo Lector Nobel Vigo y hoy estará en El Corte Inglés a partir d las 12 y en Librouro desde las 18. Mañana, en A Guarda y en Nigrán. No para nuestra Amara.