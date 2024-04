El realismo

A estas alturas, y visto lo visto, es imposible discutir la evidencia: Galicia está en los últimos lugares en la aplicación de las cifras presupuestarias destinadas a infraestructuras para alta velocidad ferroviaria. Es cierto que la opinión es particular, pero no lo es menos que los datos son perfectamente demostrables para justificarla. Lo demuestra también lo que Adif señala: sólo ha invertido en la práctica 60 millones de 141 presupuestados para los proyectos citados.

La primera de las reflexiones a que obligan esas cifras se refiere a la actitud global del Gobierno acerca de su trato a Galicia. Y, de paso, a la condición de “garantes” que han adoptado, por lo que parece, los socialistas gallegos con respecto a las intenciones –positivas, según ellos– los dirigentes y representantes del PSdeG. A la vista de las cuentas de Adif, y como lo medible no es opinable, hay que preguntar a qué se refieren sus señorías cuando hablan de “garantías” sobre el cumplimiento de las promesas que con tanta abundancia repiten desde aquí, desde esta tierra.

Caben pocas dudas sobre la oportunidad para que los socialistas gallegos puedan replicar asegurando que las Cuentas Generales de la Xunta demuestran que la capacidad inversora del gobierno de la comunidad es a su vez tirando a escasa. Y tendrían razón, pero es sabido que dos “pecados” solo constituyen una realidad peor que si se comete sólo uno, pero en ningún modo constituye ni una virtud ni una disculpa. Lo que está mal hecho, mal está, y lo que procede es que las administraciones correspondientes cumplan con sus cometidos, si no se puede al 100%, al menos que la proporción se acerque lo más posible al pleno. Lo medible, pues, es poco opinable cuando debería ser lo contrario: aceptado, y si procede, resuelto.

Las cifras son, pues, irrefutables. Por tanto, convendría que los encargados de ejecutarlas analizasen con más cuidado aquello que afirman e incluso lo que niegan. Sin ánimo de localismos, victimismos o cualquier otra crítica que se pueda hacer a lo que aquí se expone, es evidente que la noticia publicada por FARO DE VIGO debiera servir para un repaso completo de la situación por aquellos a los que correspondería, que son los dos gobiernos que tienen vela en este entuerto, porque más vale llamarlo así que no “entierro”, que sería desanimar o desmoralizar a toda una sociedad que necesita que lo que dicen las administraciones sea corregido, si procede.

En resumen, que reclamar realismo en lo que no es muchas veces sino propaganda, resulta casi obligatorio. Galicia y sus problemas necesitan luz, pero no faroles, y, por desgracia, en la actualidad abundan más los segundos que la primera. Realismo sería, en definitiva, una muestra palpable –junto a explicaciones serias de por qué pasa lo que pasa– de respeto a la gente del común y a toda la demás. Lo malo es que, por ahora, no parece que los que deben están por la labor.