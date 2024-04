Lo que Fomento no ejecuta

Esta semana, el periodista de Prensa Ibérica Xosé Antonio Taboada publicaba un interesante reportaje sobre la falta de ejecución de los presupuestos por parte de ADIF en Galicia el año pasado. Tiene toda la razón. Y elevo la apuesta. El Ministerio de Fomento tiene un problema a la hora de ejecutar lo presupuestado. En todas las Comunidades Autónomas y desde hace décadas.

En 2012 publiqué junto a mi colega José Caamaño un trabajo académico en la Revista de Economía Aplicada en el que evaluamos la ejecución presupuestaria de Fomento entre 1997 y 2010 y desentrañamos las causas subyacentes de las diferencias en el tiempo y entre Comunidades Autónomas en las tasas de ejecución. El trabajo puede descargarse en https://www.revecap.alde.es/revista/numeros/60/pdf/caamano_lago.pdf

En promedio, la inversión realizada por Fomento alcanza al 90% de la inicialmente prevista. Este porcentaje es más elevado en el primer trienio de nuestra serie (1997-99), pero cae a niveles especialmente modestos en los bienios 2000-2001 y 2006-2007 y, sobre todo, en el último de la serie (2009-2010). Descendiendo al detalle por territorios, las ratios medias van del 109% de Aragón al 67% del País Vasco, con las Comunidades forales e insulares entre los puestos de cola.

A la hora de buscar determinantes inmediatos de la distancia entre el importe invertido y el inicialmente presupuestado, las variables presupuestarias y de gestión son más relevantes que las políticas. Es decir, los resultados ponen en duda la eficacia real para los territorios de las concesiones en la negociación de los presupuestos. En segundo lugar, la proporción de la inversión gestionada por Sociedades y Entes (Puertos del Estado, AENA, RENFE, GIF/ADIF…) es uno de los principales factores que minora el grado de ejecución. Cuando son estos organismos, en su conjunto, los principales responsables de las inversiones en una comunidad autónoma, hay que estar muy atentos, porque tiende a quedar mucho sin llevarse a cabo. Finalmente, los datos no corroboran la existencia de factores permanentes e idiosincrásicos que expliquen grados de ejecución sistemáticamente superiores o inferiores a la media, como podría ser la orografía o la climatología. Y tampoco revelan la existencia de agravios territoriales en las tasas de ejecución a lo largo del tiempo.

Sugerencia: el Parlamento gallego debería contar con una comisión permanente de seguimiento de la ejecución de inversiones previstas en los Presupuestos generales del Estado. Y hacer informes trimestrales para objetivar reclamaciomes de forma fundamentada. No es un problema exclusivo para Galicia. Pero lo que no hagan otros parlamentos autonómicos no es cosa nuestra.