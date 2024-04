Un extraño caso de tumores ambulatorios o periódicos

En noviembre de un año reciente, recibí en mi consulta a un niño de seis años, natural y residente de un pueblo rural del noroeste de Ourense. Era el único hijo de unos padres sanos y jóvenes, sin parentesco consanguíneo. No tenía antecedentes familiares ni personales relevantes. Durante el mes de julio, el niño y sus padres habían viajado en autocaravana por diferentes lugares de España, donde acamparon. Cerca de su residencia habitual y en algunos campings donde se detuvieron, había ganado vacuno pastando al aire libre. Durante su estancia en uno de esos campings, el niño experimentó picazón, inflamación y enrojecimiento en la nuca, que fue diagnosticado como inflamación flemonosa y tratado con antibióticos. Tres días después, la inflamación había desaparecido, pero persistía un prurito generalizado, por lo que se le recetaron antihistamínicos. Diez días después, apareció de forma abrupta una tumoración en la parte anterior y superior derecha del tórax, rojiza, dura y dolorosa, que aumentó progresivamente de tamaño. Al mismo tiempo, el niño continuaba con prurito y experimentaba dolor articular moderado, sin inflamación evidente. En ese momento se le realizó un análisis de sangre, que mostró un aumento de eosinófilos, lo cual puede ocurrir en enfermedades parasitarias y alérgicas, entre otros procesos. Se le indicó nuevamente tratamiento antibiótico junto con corticoides orales. A intervalos de pocos días, aparecieron nuevas tumoraciones sucesivas en la región dorsolumbar y el cuadrante abdominal inferior izquierdo, acompañadas de picazón y dolor local, que se acentuaba por la noche con la sensación de que “algo se movía bajo su piel”. Cada una de las lesiones desapareció en cuatro o cinco días. El día en que acudieron a mi consulta, informaron que hacía doce horas había desarrollado una nueva hinchazón en la parte anterior del reborde costal izquierdo. Durante la exploración, observé esta última tumoración con edema moderado, enrojecimiento y una pequeña mancha violácea en su centro, además de dos líneas rojizas que terminaban en el borde de la lesión. El resto de la exploración física fue normal. Considerando los antecedentes, el curso de la enfermedad y el ciclo evolutivo, planteé la hipótesis diagnóstica de que se trataba de una forma clínica de miasis, conocida como tumores ambulatorios o periódicos de Hoegh. Tras aplicar localmente un espray de cloruro de etilo para anestesiar y paralizar al posible agente causal mediante el frío, realicé una pequeña incisión a través de la cual extraje sin dificultad una larva de una mosca denominada Hypoderma bovis.

En 1970, dejé mi cargo de profesor adjunto de Pediatría (actualmente profesor titular) en la Facultad de Medicina de Santiago y como jefe de clínica del Hospital Universitario de Santiago, por decisión propia, para establecer una consulta privada en Ourense, trabajando en solitario con el apoyo y la guía de mi padre, también pediatra, Federico Martínón León, en condiciones auténticas y originales. Fue un período que mi maestro, el profesor José Peña Guitián —en mi incorporación como miembro numerario de la Real Academia de Galicia— describió de esta manera: “Es la etapa clínica en la que el médico se enfrenta al paciente, al niño enfermo y a su familia. Es una etapa de reflexión, maduración, ejercicio de las propias capacidades, estudio e investigación original”. Aunque había renunciado voluntariamente a mi asociación oficial con la Universidad, seguía imbuido del “espíritu universitario”, lo que me llevó a querer contribuir de alguna manera, aunque modesta pero tangible y real, a su enriquecimiento. Desde mi posición en ese momento, dedicado exclusivamente a la actividad pediátrica privada, no podía aspirar al desarrollo de grandes investigaciones; sin embargo, la práctica médica diaria me permitió estudiar y analizar la patología prevalente en los niños gallegos, obteniendo conclusiones científicas y prácticas con la ayuda necesaria. En este contexto, tuve la oportunidad de diagnosticar mis primeros casos de hipodermosis humana, una enfermedad poco conocida incluso en el ámbito médico. Afectaba con frecuencia a la población pediátrica y presentaba un cuadro clínico confuso y variable. Fue un problema que trascendió el ámbito humano para explorar las relaciones entre el hombre y su entorno, especialmente en una región como Galicia, con un alto índice de ruralidad y condiciones sanitarias no ideales, donde el contacto entre humanos y animales era común. Era un tema poco estudiado y analizado fuera del ámbito animal. Consciente de que mis recursos eran limitados, sobre todo al no contar con el respaldo de ninguna institución que pudiera financiar el equipo o la implementación de técnicas costosas o complejas, le planteé el reto al biopatólogo José Armesto Prieto para que las llevara a cabo en su laboratorio. Armesto aceptó el desafío y desarrolló un amplio abanico de metodologías específicas y sofisticadas: técnicas inmunoelectroforéticas, parasitología directa y reacciones inmunitarias específicas mediante una colagenasa bruta específica de Hypoderma, según la técnica de Magat-Boulard, modificada por el propio Armesto. Este trabajo nos permitió el diagnóstico y seguimiento de la hipodermosis, así como el control de la eficacia de los tratamientos seguidos. También recibí otras ayudas, directamente de mi padre Federico Martínón León, de mi hermano José María Martinón Sánchez y del ginecólogo Manuel Michelena del Riego; así como asesoramiento indirecto del profesor Peña Guitián de la Universidad de Santiago, del profesor Aparicio Garrido de la Universidad de Madrid y del doctor Vázquez Cano, entonces presidente de la Asociación Española de Biopatología Clínica.

La hipodermosis humana fue una enfermedad que tuvo una significativa prevalencia en nuestro entorno en los años 70, afectando principalmente a los niños que convivían estrechamente o de forma circunstancial con el ganado. Se manifestaba mediante tumoraciones bajo la piel, que cambiaban de lugar y desconcertaban a pacientes e incluso a médicos. Se trata de una parasitosis causada por la presencia en el organismo humano de larvas de moscas del género Hypoderma. En España, la padecían principalmente los bovinos y se caracterizaba por la aparición de tumoraciones migratorias debajo de la piel. También se describían casos esporádicos en humanos. En Galicia, la especie más frecuente era la Hypoderma bovis, también conocida como “gran mosca de los barros” o “tábano del ganado”, con un tamaño similar al de una abeja común (15 mm). Llegamos a documentar 71 casos en niños, la serie más extensa publicada en humanos hasta entonces, todos ellos relacionados con la especie Hypoderma bovis. Advertimos que enfermedad afectaba principalmente a niños pequeños y de estatura baja, algo esperado, ya que estas moscas vuelan cerca del suelo, teniendo más piel expuesta y tienen una capacidad de defensa manual e inmunitaria reducidas. Un porcentaje significativo de los pacientes eran niños urbanos que accidentalmente visitaban zonas rurales, lo que sugería que las personas que estaban en contacto habitual con estos animales desarrollaban una inmunidad previa. Demostramos que el ciclo intraorgánico de la Hypoderma en humanos podría ser igual al del ganado vacuno, con manifestaciones clínicas concordantes con la ubicación y momento de la larva, pudiendo causar no solo tumoraciones cambiantes en la piel y tejidos blandos, sino también síntomas respiratorios, neurológicos y alérgicos, entre otros. Concluimos que la vía de entrada de la larva era la piel y se descartó la vía digestiva. Comprobamos inmunidad preestablecida entre los convivientes, es decir, el desarrollo de inmunidad entre aquellos que convivían con los animales. Utilizamos por primera vez en seres humanos la dietilcarbamacina como tratamiento de la hipodermosis, probando su eficacia, lo que permitió que se autorizara esta indicación específica en su ficha técnica. Pusimos a punto técnicas para la inactivación y extracción de la larva. Nuestros trabajos sobre la hipodermosis fueron publicados en las revistas científicas más prestigiosas de España y tuvieron repercusión en la literatura médica internacional. La Sociedad Española de Biopatología, la Asociación Española de Pediatría y la Real Academia de Medicina de Galicia premiaron estos esfuerzos con premios y distinciones. A partir de estos estudios, Armesto Prieto desarrolló su tesis doctoral, dirigida por mí mismo, la primera que se realizaba íntegramente fuera de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, que fue calificada con Sobresaliente “cum laude”. Eran años en que la producción científica médica era inexistente o muy limitada en Ourense —con la excepción de la psiquiátrica desarrollada por el doctor Cabaleiro Goas—.

La hipodermosis ha sido erradicada en la provincia de Ourense gracias al estabulamiento del ganado y las mejoras en higiene y sanidad veterinaria. Aunque ahora es una enfermedad excepcional, los médicos deben considerarla en el diagnóstico diferencial, especialmente frente a casos esporádicos como el presentado en este artículo.

*Pediatra. Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia