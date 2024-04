Unha paixón que se chama ler

Ás portas do 23 de abril, Día Internacional do Libro, as editoriais poñen o foco no Sant Jordi, unha das datas centrais do ano en volume de venda de libros. Un libro, unha rosa e unha porcentaxe de vendas que o Gremio de Libreiros de Cataluña estima nun millón e medio de libros. Sant Jordi representa entre o 15 e o 30% das vendas anuais en Cataluña. Neste escenario de oportunidade planifícanse numerosos lanzamentos de todos os xéneros coa mirada colocada nesta campaña. Empézanse a multiplicar as recomendacións nos medios e xa se escoitan os posibles candidatos a ser “libros estrela” deste Sant Jordi. Unha das obras que leva semanas aparecendo en medios é En agosto nos vemos, a novela póstuma de Gabriel García Márquez, publicada por Random House. Sorprendeume bastante a campaña que fixo Anagrama para o último de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, obra recomendadísima para o público amante do terror, que explora o body horror desde o espírito do creepypasta. A editorial empapelou Madrid e Barcelona de carteis que anunciaban a xira de presentacións de Mariana. Un formato máis propio da esfera musical ca da literaria, pero que ten todo o sentido porque Mariana é unha estrela da literatura, que non enche estadios, pero si auditorios, bibliotecas ou librarías, e conta cun exército de groupies, o público que le os seus libros con paixón. Nesta mesma liña de procurar o impacto de público e xerar expectación, hai un produto editorial que está revolucionando o sistema editorial en España. Refírome á Saga BlackWater, unha novela publicada en seis entregas. O primeiro título foi colocado no mercado por Blackie Books o 7 de febreiro e, a partir de entón, lanzaron unha nova entrega cada dúas semanas, simultaneamente en castelán e catalán: La Riada, El Dique, La Casa, La Guerra, La Fortuna e La Lluvia. Unha aposta que demostra o músculo da editorial independente de Barcelona capitaneada por Jan Martí e Alice Incontrada. Quen está detrás de BlackWater? O seu autor, Michael McDowell, foi descrito por Stephen King coma “o meu amigo, o meu mestre. Fascinante, aterrador, simplemente xenial. O mellor de todos nós”. En Blackie Books describen a McDowell coma un auténtico monstro da literatura dotado dunha creatividade sen límites. Un autor que escolleu como medio de difusión das súas obras o paperback, libros económicos cunha cuberta de tapa branda. Blackie Books, que ten o seu público acostumado a edicións de gran calidade, respectou o formato económico, mais vestindo a saga cun traxe de luxo: as impresionantes cubertas do ilustrador madrileño afincado en Valencia Pedro Oyarbide. McDowell publicou BlackWater no ano 1983. Esixiu que fose comercializada en seis entregas, unha por mes. O éxito desta saga ambientada en Perdido, un pobo da Alabama de metade de século, foi extraordinario. BlackWater narra a historia da familia Caskey. Os habitantes de Perdido viven condicionados polas subidas do río. O temor a unha nova inundación provoca alianzas e tamén xera conflitos. Todo está empapado pola tensión que provoca un elemento sobrenatural que se mantén sempre presente, coma pano de fondo. Esa atmosfera tan especial é o corazón da serie. A saga non fora ata agora publicada en Europa, onde xa superou os dous millóns de exemplares en Francia e Italia. Todo apunta a que a forza deste lanzamento en España vai conseguir replicar ese éxito. Eu vivo nas últimas semanas a cabalo entre o mundo real e a ficción de Perdido, fascinada por esta aldea, esta familia e este universo único.

