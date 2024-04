Retratos augustos: Elvia Gago, de baile / Augusto Rodríguez

Elvia Gago es bailarina y docente de danzas urbanas, entre ellas el Waacking de la epoca disco de los 70’s en los clubs de la comunidad gay. Se inspira en gran parte en actrices de cine de los años 30/40, traza su viaje desde su Ourense natal a través de Nueva York y París. Tras una estancia en Londres, establece su base en Vigo, impulsando el Espazo Cultural de Danza en Eugenio Arbones, 14 . Más que un estudio, es un refugio donde la competición cede paso al crecimiento personal. Enseñar y compartir en talleres por Galicia y España son sus pilares. Para Elvia, la danza es un estilo de vida arraigado en valores de comunidad y apoyo mutuo. Su incansable labor como jurado y maestra es reconocida es , como un desafío constante en este mundo apasionante.

Nicki French, el sábado en el Eurovision Petard Pop del Plaff

Hace unos días que guardo esta noticia para los amantes de Eurovisión. Me cuenta Xavi Abad (DJ Xavi PetardPop), DJ residente, experto en el mundo Eurovisión, y a la vez encargado del Plaff!, bar de copas del Casco Vello de Vigo, que en este local en el que tantas horas he compartido, muy conocido por sus fiestas temáticas eurovisivas, se celebra una nueva edición previa al festival que se celebrará en Malmö. La cita, ineludible para los eurofans gallegos, me dice Xavi, se celebrará el próximo sábado 27 de abril y contará en este caso con un auténtico bombazo: la actuación de la representante del Reino Unido en el año 2000, la conocidísima Nicki French. Nicki French llega al Plaff y a su Eurovisión PetardPop Party, única en todo el noroeste peninsular, en la cual deleitará a todos los fans con una actuación que promete emociones y diversión a partes iguales y además participará en el photocall. ¡Una cita única y exclusiva para todos los eurofans! A las 22 abre puertas, a las 23.30 actúa y 13 euros la entrada. ¿Queréis más por menos?

Miñoca ma non troppo, un renacimiento coral

¿Es Vigo un referente nacional en el mundo de los coros? Claro ¿acaso no lo es ya solo con las 40 inscritas en la APOCOVI sabiamente dirigida por Enrique Lorenzo, que ofrecen conciertos regulares por auditorios y centros culturales? En 1978 solo había seis inscritas. Y no son todas porque no está alistada ahí, por ejemplo, la Coral Casablanca, que acaba de estrenar hace unos días su coro femenino, el Concepción Arenal. Pues ahora grito ¡albricias! porque un nuevo coro dirigido por Manuel Cunqueiro, Miñoca ma non troppo, se presenta el sábado 27 de en la Concatedral, a las 20.00 h. Tras 12 años al abrigo del Conservatorio Profesional de Música de Vigo de la mano del profesor de armonía, Ángel Montes, este coro se refundó en el año 2023 con la incorporación de nuevas voces y un nuevo director, y con la intención de presentar las mejores obras de música coral, desde el canto llano medieval a las últimas tendencias de la polifonía actual. Manuel Cunqueiro trae aires renovados y aporta su experiencia como compositor y director de grupos de cámara en Vigo y Madrid. Nos llevarán desde el Renacimiento hasta nuestros días, con obras que abarcan desde Palestrina y Monteverdi hasta autores contemporáneos como Ola Gjelo, Pau Casals o Arvo Pärt.