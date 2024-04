A Gramática e as pessoas com Poder para julgar

Na História da Lingüística o estudo da linguagem sempre foi motivo de preocupaçom de filósofos e humanistas. No Direito romano existiam preceitos que concediam “auctoritas” à Gramática, disciplina considerada essencial para elaborar e interpretar a Lei, porém na atualidade ao intensificar-se a laminaçom das Humanidades, nomeadamente da Gramática e de outras disciplinas lingüísticas, é notória a escassa qualidade de determinados textos jurídicos e a ausência de princípios que devem presidir obrigatoriamente a linguagem jurídica.

Na redaçom jurídica deve pôr-se cuidado especial na estruturaçom e elaboraçom da mensagem do texto, quer dizer, mais relevante do que a comunicaçom transmitida é salientar como o texto foi composto harmoniosamente de acordo com uns princípios previamente determinados. Umha pessoa revestida com a funçom própria de julgar e adotar decisons judiciais é preciso que o faga bem, ajustando-se a umhas normas intrínsecas, pois no nível das resoluçons judiciais os auditórios que tenta convencer da bondade jurídica das suas decisons, som diversos: justiciáveis, operadores jurídicos, tribunais, gerar jurisprudência, interpretar a Norma Suprema... Quem falar do Direito sendo especialista deve fazê-lo muito bem, dizer as cousas como som, nom deve obviar a objetividade, a dependência de textos legais vigentes ou a funcionalidade (precisom, clareza, concisom...). Estamos numha época na qual parece que interatuam três componentes: Juízes, Direito e Política.

Umha das caraterísticas da linguagem jurídica é a sua complexidade, porém a adoçom das decisons judiciais nom pode prescindir de valores como os Direitos Humanos, as liberdades fundamentais, a dignidade... ou a imparcialidade, a independência e a equidade das pessoas julgadoras. Nesta sociedade tam submetida às novas tecnologias nom se deve menosprezar a possível influência da “Inteligência Artificial”, porque apresenta benefícios: ajudaria a reduzir a mora judicial e a duraçom dos processos, facilitaria cotejar as provas e dados e seleccionar jurisprudência..., apesar disso para estas funçons devem aprovar-se programas de capacitaçom para juízes e demais pessoal relacionado com a administraçom de justiça e nom prescindir em nengum caso da dimensom ética do uso da “Inteligência Artificial”. Nom obstante, as interpretaçons, avaliaçom fáctica de cada caso concreto e a motivaçom deve seguir sendo umha funçom própria das pessoas julgadoras.

Os conhecimentos lingüísticos representam um fator de capital humano que gera um impacto positivo em muitos âmbitos sociais (comercial, empresarial, jurídico, laboral, profissional...) e também nos cidadaos: conhecer e saber com propriedade várias línguas ajuda a dominar as circunstâncias nas quais desenvolvem a sua vida.

*Professora Catedrática de Universidade

