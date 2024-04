Cuatro Cosas

Dice avecilla que hoy, cuando los del rojerío hablen en serio en la Cámara y no en los pasillos, uno de los asuntos que más ruido puede hacer es lo de la creación del departamento de Asuntos Constitucionales. Y es que la explicación que dio su creador, que es O Noso Presidente, no dejó satisfechos ni a unos ni a otros, y todos se preguntan qué es lo que pretende la orden alfonsina. De lo que se habla también es de que para llevar el negociado, van a necesitar un maestro en artes jurídicas. En Galicia los hay, y la cuestión es determinar de dónde saldrá la nueva figura, si de la Universidad o del Foro. ¿No...?

Lo que se confirma es que todavía no saben quiénes van a entrar en la Xunta ni quiénes van a salir. Eso sí, los que sospechan cualquiera de las dos posibilidades no se atreven a preguntar, y cuando se les pregunta a ellos ponen cara de póker. El pájaro asegura que habrá féminas nuevas, y en eso los “sabios” del cuchicheo están de acuerdo en que las cuotas no van a ser idénticas. Habrá quien se vea reforzado en sus obligaciones: Anacleto apuesta a que uno de ellos será Román, el más centrista de la diestra. Ya se verá. ¿Eh...?

Lo que se comenta mucho en los pasillos de la corte jacobea es que los alfonsinos y su jefe están siguiendo paso a paso la estrategia de los albertinos: como ninguno tenía idea de lo que pensaba el mando supremo, todos limitaban sus comentarios a círculos extremadamente privados y de toda confianza. Y, por supuesto, los teléfonos móviles no se usan entre ellos ni para conocer el parte meteorológico de cada día. Por si las moscas, o por si los espías: ambos molestan solo con citarlos. Pero los segundos además de fastidiar pueden estropear los planes de los de arriba y de los de abajo. Ojo...

Una cosa más. Quienes esperaban conocer el nuevo organigrama ya el sábado, tendrán que esperar al domingo. Salvo sorpresa el presidente Rueda dará a conocer la estructura de su gabinete casi a la vez que a los medios de comunicación, aunque un poquito antes. Y es que un par de dudas se van a mantener según el agente secreto hasta el final. Los posibles no duermen tranquilos desde el martes, cuando su señoría aludió a los nuevos puestos pero no dio ni una pista a nadie sobre quien los ocupará definitivamente. ¿Capisci...?