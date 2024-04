As estrelas da Liorta

Visto así, como que lle falta aquel. Pola contra, se o poño en inglés, quen máis quen menos saberá do que se trata: “Brawl Stars”. Sí, ese xogo ‘online’. Ese pedazo de divertimento que mantén fronte á pantalla á rapazada entre 12 e 16 anos. A diferencia do ‘Fornite’ (exitazo na prepandemia), este xógase no móbil co cal o acceso é inmediato. En calquera lugar. Só se precisa do teléfono, conexión á rede e dedos rápidos. Coma sucede dun tempo a esta parte a mecánica de todos os entretementos xuvenís masivos é sinxela, hai que matar ao resto e gañas a partida. Sí, tamén os hai de fútbol e a versión máis atraente seica está sendo a que chaman “sen faltas”, só se pitan os foras, patadas e empurróns, cantos queiras.

De tanto escoitar falar de ‘Fornite,‘ en certa ocasión sentei a ver que me perdía e sorprendeume a facilidade empregada por aquel xogador de 12 ou 13 anos –que estaba á miña fronte– para matar uns tipos de negro aos que denominou zombis. Había máis modos de participar. Por exemplo, no canto de liquidar a aquelas sombras podíase loitar contra outros xogadores, ata cen, e gañaba o último supervivente. Ou competir por equipos para lograr o mesmo fin. E aínda algunha opción de exploración pero sen interese; as que el e os seu amigos máis frecuentaban eran sempre as de cargarse peña. Unhas veces empregaba un lanzagranadas, outras unha metralleta e incluso podía escoller diferentes tipos de pistolas, catanas, rifles de asalto... a variedade de armas dispoñibles abafaba. Como dicía, o gran salto de ‘Brawl Stars’ (líder de descargas deste último par de anos) foi ter un xogo de semellantes características ao vicioso ‘Fornite’ pero de peto.

Rebusquei sobre estas compañías e topeime con que a creadora de ‘Fornite’ é Epic Games, empresa norteamericana. A propiedade está repartida entre o fundador de Epic, Tim Sweeney (>50%) e a tecnolóxica chinesa Tencent (40%). No caso de ‘Brawl Stars’ foi creada por Supercell. É curioso porque este negocio dos videoxogos move cifras millonarias, e tamén –sospeito– fomenta certos valores e comportamentos (estilos de vida) que nos desfán como sociedade. Se cadra estou errado, pero nisto do comportamento penso, en concreto, no neno que a semana pasada en Vantaa (arredores de Helsinki, Finlandia) matou a tiros a un compañeiro de clase ca pistola dun familiar e feriu a dúas rapazas máis. Os catro tiñan doce anos.

Ah!, esquecía, Supercell é unha empresa finlandesa especializada en xogos para móbiles. Fundada en Helsinki, a propietaria é Tencent, desta vez ao 100%. Finlandia tamén é o país da UE con máis armas, unha por cada tres habitantes. Si, casualidades.

