Cuatro Cosas

Bueno, pues nada, que llegó el día y comenzó la romería (parlamentaria), con las bancadas a tope y el palco de invitados a rebosar. Se espera a O Noso Ex, en primera fila, e incluso se rumorea que podrían asistir también algunos de los que se fueron a Madrid con el equipo albertino. Claro que a la vez hay rumores –poco probables de ser convincentes– que apuntan a algún regreso. Como ya dijo Anacleto. ¿Eh...?

Todos los ruxe-ruxe son aventurados, pero siempre hay alguna posibilidad de que cuajen. Por si acaso, el agente secreto insiste en que algún exconselleiro desearía volver y dejar su acta de diputado en el Congreso. Pero avecilla no lo cree: aún hay quien tiene la esperanza de que el PP llegue al Gobierno central relativamente pronto y por eso prefiere quedarse allí y no arriesgar el puesto para nada. No es solo por el sueldo, ni las dietas ni los kilómetros: más bien opta por la gloria política. Uyuyuy...

La oposición, por su parte, plantea la posibilidad de acuerdos pero el único que ofrece algo concreto es el BNG, y resulta difícil que la corte jacobea esté conforme con una empresa eléctrica pública y el Gobierno central con una tarifa más barata para los gallegos que para el resto de los españoles. El PSdeG, por medio de su portavoz, anuncia que será “rígido” ante el Ejecutivo, pero a la vez subraya que no habrá clemencia. Habrá que ver qué entiende el socialismo por “clemencia”. ¿No...?

Otra cosa. Lo de los populares de Vigo tiene un horizonte más bien oscuro. El ala más joven, y menos gastada, quiere partir de cero tras las catástrofes electorales de varias de las últimas municipales. Y por si fuera poco el tío Abel le confirmó a avecilla que espera seguir de alcalde como mínimo esta legislatura y la siguiente, e incluso una más “si la salud no lo impide”. Y conste que el hiperalcalde tiene una salud de hierro, así que aficionados absténgase. ¿Capisci...?