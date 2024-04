Altri: grave error e gran mentira

A política forestal en Galiza é unha asignatura pendente dos gobernantes deste País.Unha política traidora co País e contraria ás directrices actuais das sociedades máis avanzadas que valoran a paisaxe como elemento esencial do benestar individual e colectivo. Por algo o señor Feijoo afirma que estamos ante a peor clase política das últimas décadas. Nun momento en que o TSXG paraliza a maior parte dos proxectos eólicos por ser unha agresión ó medio ambiente veñen ,estes intelixentes e plantan unha celulosa no corazón de Galiza.

Nun momento en que a cidadanía empeza a apostar polas especies autótonas , inda que iso lle supoña actuar como auténticas ONG xa que a única rentabilidade que teñen da súa propiedade é a de producir osíxeno,cogumelos, mel,sombra etc para que os capitalinos disfruten no seu tempo de ocio, a Administración négase a buscar sáida para a madeira de castiñeiro,carballo,nogueiras,cerdeiras etc. tan valorada noutros países.

O rechazo que unha parte da sociedade está tendo ós eucaliptos e a falla de mercado para especies autótonas, provoca que cada ano o monte baixo aumente un 8% e con elo un coste adicional para o propietario que ten que manter limpa a súa finca para evitar os incendios, pois ante este problema a Administración optou tamén pola vía fácil, multar ó propietario sen darse conta de que o incendio tamén é unha forma de manter limpo o monte. Se queremos acabar cos incendios e minorar o cambio climático só hai dúas vías: buscar mercado para as frondosas e apostar decididamente por elas ou subvencionar ós propietarios para que as conserven como fan nas Canarias para mantemento dos viñedos ou mesmo no concello de Sober para manter a paisaxe da Ribeira Sacra.Non concibo ós propietarios de pisos baleiros polos a disposición das necesidades da colectividade como están facendo os campesiños.

O PP, coa súa política forestal, conseguiu convertir en absentistas ós 670.000 pequenos propietarios que se ven na disxuntiva de prantar frondosas que non teñen mercado-porque á Xunta non lle interesa - ou entrar no seu plan de monocultivo dunha especie invasora que cambia totalmente a paisaxe, un dos símbolos identificativos da nosa Terra: a riqueza de flora con abundantes especies. Con Altri Galiza sería outra.

O proxecto de Altri é a coroa dunha política diseñada con premeditación e alevosía para cambiar a paisaxe arbórea galega por moito que se desimule con subvencións á plantación de frondosas. Unha trampa dunha Administración á que sen darnos conta imos apuntalando máis na súa política tan errónea como simplista.

Sería un erro apostar polo proxecto de Altri e non facelo por garantizar a implantación no País de industrias de primeira e segunda transformación das madeiras autótonas e do piñeiro. Neste momento o sector da madeira representa case o 2% do PIB galego e só é unha pequena fracción do que podía ser se a madeira fose aproveitada en forma sostible, eficiente e con maior valor engadido. Galiza é a principal suministradora de materia prima(madeira en rollo) para Portugal e China a partir da cal estes países desarrollan unha potente industria de transformación da madeira que Galiza e España mercan cun valor engadido que podía darse aquí. Só o 39% da madeira que exporta Galiza son productos en segunda transformación, sendo o 61% a exportación sen valor engadido algún. Estas son as industrias vinculadas ó sector que necesita Galiza.pero curiosamente a Xunta olvídase da transformación que debía facerse coas madeiras nobres galegas e só se interesa pola derivada do eucalipto.

A Administración galega está ademais sendo cómplice das mentiras coas que se tenta convencer á cidadanía. Representantes da empresa manifestan que a empresa non precisa ampliación da masa forestal do eucalipto decindo que se surtirá dos excedentes que Galiza exporta a outros países pois, só necesitará 1.200.000 Tm pero os números non casan xa que no 2023 Galiza exportou a Portugal 702.168Tm de eucalipto e a outros países 54.000, en total de 756.000Tm. Cantidade moi inferior á que necesita o proxecto de Aldri.

(*) Veciño de Cangas e exalcalde