“Procesionando”

Sostiña Gonzalo Torrente Ballester que a Semana Santa do Ferrol seu sofrira, desde antes de 1936, grande influencia das procesións de San Fernando e Cartagena, sempre baixo o condicionamento da Mariña de Guerra Española. De modo que, as de Ferrol, son as primeiras procesións de Galicia nas que se viron desfilar confrades de capeirote e se sentiu polas rúas o laiar das “saetas”. Entraba por Galicia “la España de charanga y pandereta, / devota de Frascuelo y de María..., / esa España inferior que ora y embiste...”: verbas de Antonio Machado. Siro, ferrolterrán coma Torrente, referiuse ao caso dunha señora cegamente franquista que chegou a famosa na Cidade Departamental galega como cantadora de tales saetas. Nas restantes vilas e cidades do Reino foi prendendo o lume andalucista hipercatólico; nunhas máis ca noutras. Un prelado doméstico da Súa Santidade, de mal nome “O Reisiño”, seica amigo de paseadores con camisa azul, quedou na memoria popular como patrocinador de carapuchas, saetas e tambores marciais na antes humilde Semana Santa de Vigo. Así foi caíndo no mimetismo colonial o resto de Galicia. A procesión dos “caladiños” deixou de ser chamada de tal forma. As medievalizantes imaxes articuladas que teatralizaban a Paixón de Cristo nos vellos burgos foron encher os faiados episcopais a pouco e pouco; aínda que non todas. Semanas Santas con actores populares e vivos, na liña do Portugal de acolá, coma a arraiana de Oímbra minguaron ou desapareceron. A alianza entre igrexa católica e o exército vencedor de 1939 reimpulsou en todas partes unhas procesións nas que a escultura barroca tremendista se xuntou coa participación de unidades militares. Logo, a Reforma Política ou Transición, non ousou recuperar o Estado laico que fora, un intre apenas, a II República. O caso é que, no día de hoxe, a Semana Santa nosa amosa unha estampa veraz do rexime político vixente en España. Rexime que é creación destas forzas eficientes: o Exército e o Movimiento Nacional franquista, o clero católico e o Vaticano, o grande capital e o Departamento de Estado norteamericano, partidos antifranquistas que loitaron ou non loitaron contra o franquismo (o PCE e o PSOE). A pasada Semana de Paixón tivo un eco informativo moi forte. Mesmamente, varios medios ofrecéronlle á lingua castelá o regalo dunha nova palabra, innovada timidamente en edicións anteriores. Trátase do verbo ‘procesionar’ que ameaza con ser usado con profusión no futuro. O laicismo, ou sexa a neutralidade do Estado en materia relixiosa, non se mira moito na intención das varias esquerdas presentes arastora na política real de aquí. Pero o vento dominante sempre pode mudar.

