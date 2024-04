Fina Casalderrey, autora de lei

A feira máis importante no ámbito da literatura infantil é a Feira Internacional do Libro de Boloña, que este ano celebra a súa edición número 61. Un evento que reúne cada ano durante o mes de abril a profesionais do sector, e onde se produce o maior volume de compra e venda de dereitos. Boloña é un escenario que abre grandes oportunidades de tradución de libros a outras linguas. Nesta edición, onde Eslovenia é convidado de honra, haberá arredor de mil cincocentos expositores de cen países e rexións do mundo. No marco da Feira de Boloña faise público o fallo de Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), un galardón que concede o goberno sueco e que premia a excelencia. Nace en memoria de Lindgren, autora que renovou a literatura infantil e unha humanista que fixo oír a súa voz con convicción e con humor, centrándose nos dereitos das nenas e nenos e no seu futuro. O galardón créase por iniciativa do goberno sueco logo do falecemento da autora en 2002, con noventa e catro anos. O gran acontecemento desta edición é que a escritora candidata proposta pola Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil (OEPLI) a iniciativa da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GÁLIX) é a pontevedresa Fina Casalderrey. Na modalidade de ilustración é Elena Odriozola quen representará a España. Estamos falando do premio do mundo máis importante xunto co Hans Christian Andersen, considerado o Premio Nobel da literatura infantil, e ao que tamén opta Fina e que entrega a Raíña de Dinamarca. Fina Casalderrey é, polo tanto, candidata aos dous premios de literatura infantil máis prestixiosos, un fito que axuda a poñer en contexto o que significa a figura de Fina e a súa obra. O Premio Astrid Lindgren, que seguindo a filosofía da creadora de Pippi Mediaslongas ten coma finalidade poñer o foco sobre os dereitos da infancia e potenciar a literatura infantil, terá nova gañadora o nove de abril. Xunto a Fina Casalderrey, optan nesta edición outras 244 candidaturas de 68 países e rexións. O xurado está composto por escritoras, ilustradores, bibliotecarias, críticos, persoas expertas nos dereitos da infancia e un representante da familia da propia Astrid Lindgren. Fina Casalderrey é unha autora transcendental na historia da literatura infantil e xuvenil galega e española. Unha mestra de vocación que compaxinou a docencia e a o seu labor no ámbito da renovación pedagóxica coa escrita de máis de medio cento de títulos. Logrou os recoñecementos máis importantes do Estado e foi traducida a máis dunha ducia de linguas. Coas súas historias tenras, divertidas, emocionantes e auténticas, conseguiu que toda unha xeración entendésemos que tamén existían libros extraordinarios en lingua galega. Parecían escritos xusto para nós, coma se tivese o don de ver dentro das nosas cabezas. Casalderrey é unha autora infantil de lei. Mira ás nenas e nenos aos ollos, coñece a súa lingua, que é moi diferente da lingua das persoas adultas. Esta candidatura ao ALMA pon a literatura infantil galega no mapa do mundo. Mentres escribo estas palabras, sinto o meu corazón acelerarse. Porque penso que se este galardón homenaxea a humanista que era Astrid Lindgren, a súa filosofía a prol da defensa dos dereitos da infancia polos que sempre pelexou con convicción moral, Fina entregou a súa vida exactamente a iso. Debémoslle moito a Casalderrey. Oxalá sexamos quen de devolverlle unha pequena parte do que ela nos dá.

