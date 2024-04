A zarzuela, Patrimonio Cultural Inmaterial

O pasado 30 de xaneiro o Consello de Ministros do Goberno de España, baixo Real Decreto 134/2024, declarou a zarzuela como Manifestación Representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial co obxecto de contribuír á súa consideración social, interese do público xeral e salvagarda. Este é o primeiro paso para o recoñecemento da zarzuela como Patrimonio Inmaterial da Humanidade por parte da UNESCO. Lembremos, que por extensión, inclúese a zarzuela galega e a zarzuela de “constumbres gallegas”. Na miña opinión, como sociedade, deberiamos ser capaces de conseguir tamén o recoñecemento da zarzuela como patrimonio material, xa que así estariamos obrigados a conservar e preservar, por exemplo, as partituras, libretos, decorados, gravacións e un longo etc. Somos responsables de deixar ese legado para as xeracións futuras.

Non pensemos que o xénero da zarzuela é recente pois ten a súa orixe no século XVII, como espectáculo cortesán, evolucionando de xeración en xeración, vinculándose con temas populares e conseguindo que forme parte do noso imaxinario cultural.

En Galicia contamos cun dos compositores máis importantes no xénero lírico do primeiro terzo do século XX, Reveriano Soutullo Otero (Ponteareas, 1880- Madrid, 1932); basta nomear títulos como “La leyenda del beso” (1924), “La del Soto del Parral” (1927) ou “El último romántico” (1928) –feitas en colaboración de Juan Vert– para aseverar o dito. Soutullo inicia a súa exitosa carreira no Teatro Circo Tamberlick de Vigo en 1906, dirixindo a orquestra na representación da súa zarzuela nun acto, libreto de Antonio Fernández Arreo, titulada “El regreso”.

A zarzuela, difundiuse masivamente a través da radio, o cinema e o disco, chegando a ter unha especial presenza nos países de fala hispana. Non debemos esquecer o importante labor de divulgación que fixeron, e fan, as nosas corais e bandas de música, interpretando os numerosos coros e fantasías das máis afamadas zarzuelas, contribuíndo así a manter vivas na nosa memoria as súas fermosas melodías. Estas accións non son suficientes xa que a zarzuela, como xénero lírico teatral, necesita dunha importante infraestrutura e medios para a súa representación. Loable son as últimas recuperacións musicais, por parte do doutor Javier Jurado, das zarzuelas galegas “A lenda de Montelongo” de Bernardo del Río (Vilagarcía de Arousa, 1893 - Santiago, 1952) e “Miñatos de vran” de José Fernández Vide (Ourense, 1893-1981), recentemente representadas cunha importante acollida por parte do público.

Para rematar, subliñar que no Artigo n.º 2 do nomeado decreto indícase: “La zarzuela, sin embargo, se enfrenta a múltiples riesgos y amenazas, como la escasez de obras contemporáneas…”, pois ben, o compositor Juan Durán (Vigo, 1960) e o escritor José Luis Méndez Romeu presentaron en sociedade no 2023 a adaptación da zarzuela “Luces de Bohemia” de Ramón María del Valle-Inclán, definida polo autor musical como “esperpento lírico”, a cal é unha importante achega ao teatro lírico actual. Estou desexando podela desfrutar neste 2024 nalgún dos importantes teatros existentes.

*Pianista e Doutor pola UPV. Membro da Asociación Cultural Pertenza