Era eu un rapaz, nos cincuentas baixos do sé-culo XX, cando lin en Selecciones del Reader’s Digest un artigo sobre o ciclo reprodutivo das anguías que hoxe se encontra ampliamente vulgarizado, e daquela non. Coido que, na época, dirixía Selecciones para ben da nosa formación científica, o excelente poeta Luis Rosales. O cabaleiro Linné ou Linneo (en latín, Linnaeus) etiquetara para sempre a anguía co nome ciemtífico de Anguilla anguilla, pero probabelmente o sabio sueco non chegou nunca a saber que “meixón” é o nome colectivo que en galego designa o aglomerado das anguías inmaturas cando viaxa desde o nativo Mar dos Sargazos até os ríos orixinarios guiado polo pulo cego da especie.

En anos posteriores á guerra civil, extendeuse entre as clases acomodadas de Galicia a moda de preparar o meixón á vasca, e os bos restaurantes e casas de comida ofrecían o prato nos ostentosos escaparates. Seguindo a tradición oral, no noso Baixo Miño, o meixón era comida de pobres e cociñábase con patacas cocidas e un rustrido todo por riba. Comerciantes vascos descubriron axiña a mina de meixón que atesoura o caudaloso Miño e na súa ribeira fundaron viveiros destinados principalmente ao mercado non galego.

Pero, felizmente, o nome galego destas larvas, “meixón”, non foi totalmente desprazado polo invasivo “angula”. A verba enxebre aganta mellor do que algúns sospeitaban, e iso grazas, especialmente, a Tui e Baixo Miño que persistiron coa denominación tradicional coma unha enseña orgullosa de pertenza: velaí as súas festas gastronómicas do Meixón. Meixón que, por parte, ofrécelle ao lingüista e amador das palabras o regalo dun enigma léxico, hoxe coido que resolto. A etimoloxía deste “meixón” que no galego vivo designa a masa formada por individuos larvarios da especie Anguilla anguilla, complícase e confóndese con outras palabras de orixe diferente (ou non) como poden ser “meixela”, “ameixa”, “mexar”, e nomes propios tales como “Meixón Frío”, “Meixoeiro”, “Méixome”.

Coido que o bon camiño será aquel que nos leve o meixón ao indoeuropeo MEI–K ao cal Julius Pokorny atribúe á idea de “aglomerar”, “amasar”, “mesturar”. Así, na vía do latín vulgar mistione, viría directo este noso meixón e outros concomitantes. Socias indoeuropeas deste noso meixón serían as palabras da mesma raíz que viven hoxe en alemán, en inglés, en grego e noutros idiomas do mesmo tronco. Feliz convivio do Meixón en Tui.

