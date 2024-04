Visto lo visto, no es de extrañar que las siglas AVE se consideren, al menos en Galicia, no tanto como una promesa de futuro cuanto un pájaro de mal agüero. Y es que la mayor parte de las veces en que se pronuncia apenas aporta otra cosa que malas noticias: suspensiones, aplazamientos o escasez presupuestaria. Y ahí están los casos del tramo Ourense/Santiago o el olvido de la obra entre A Coruña y Ferrol, por no hablar de la variante de Cerdedo. Si alguien reflexionase sobre el asunto podría incluso desconfiar que hay un gafe.

Hasta ahora quedaba la esperanza de que el Gobierno portugués de don Antonio Costa había apostado fuerte –bastante más que el español del señor Sánchez, tanto como mandatario luso como presidente de turno de la UE– para impulsar las infraestructuras del Occidente peninsular. Hasta el punto de que Lisboa llegó a anunciar que su tramo entre Oporto y la frontera gallega estaría terminado en 2030. Pero el nuevo gobierno, conservador, con el señor Montenegro al frente, ya lo retrasó a 2032. Mala suerte.

Pero no hay gafe. Solo circunstancias económicas y una desgraciada realidad: el Poniente de la Península tiene mucha menor capacidad de influencia en los asuntos colectivos que el Oriente, y eso determina las actuaciones. gubernamentales y sus prioridades. Y no hay más que contemplar lo que ocurre en la vieja Hispania. Y eso resulta más significativo todavía si se tiene en cuenta la pasividad para movilizarse de no pocos colectivos sociales. Que, por cierto, podrían ser decisivos a la hora de reclamar justicia distributiva.

Se retoma una vez más lo que ha dado en llamarse “cuestión ferroviaria” gallega que, como varias otras, lleva encallada desde hace tiempo, y lo que es peor, se añaden casos como el del Corredor Atlántico de Mercancías, que también parece gafado, con la agravante de un supuesto “Comisionado” fantasmagórico cuyo tarea está sin determinar. Y va siendo hora de que la sociedad gallega haga algo más que lamentarse y agotar todo tipo de quejas, espabile e impulse a su Gobierno para que haga algo más que lamentarse. Y no es una crítica.

Conste, en este punto, que no son pocos los observadores cuyas opiniones coinciden en que, ante la probabilidad que Sánchez y su mayoría Frankenstein agoten la legislatura, la Xunta debe variar su táctica y buscar algún tipo de entendimiento con Moncloa, como ya se dijo en su momento. No se trata de rendirse, sino de buscar lo menos malo –lo mejor va a ser muy complicado dada la abundancia de trileros que hay por ahí–, pero Galicia lo necesita, y cada día que pasa con más urgencia. Y es el momento, además, de exigir a los garantes de los compromisos gubernamentales para exigir que cumplan. No vaya a ocurrir que los gafes sean ellos.

