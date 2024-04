Un libro de Cruces sobre las rías. / Fernando Franco

Mirad qué gran contento tiene el tercer varón por la derecha. Claro, es el vigués de adopción y padronés de nación Germán Cruces, tras la presentación en Pontevedra de su tercer libro fotográfico sobre nuestras rías, A Ría de Arousa Sur, con 239 imágenes. Ahí están con él el vicepresidente de la Diputación, la concejala de cultura y responsable de Turismo de Padrón, y nuestro Estanislao Fernández de la Cigoña.

Mar Caldas, premio de la MICE por un “12 de mayo de 1937”

¡Qué alegría! Nuestra viguesa Mar Caldas, profesora de fotografía en Bellas Artes de Pontevedra, artista visual interesada en sus proyectos artísticos en el uso de la fotografía, el texto y el vídeo incorporando recursos performativos y procesuales, acaba de ganar el Premio del público de la MICE (Muestra de Cine Etnográfico do Museo do Pobo Galego), uno de los pocos festivales de cine etnográficos, único en su aproximación hacia el cine como arte, hacia los discursos de cine experimental desde la antropología cultural. Lo ganó por su mediometraje 12 de maio de 1937, un proyecto documental a través del que cuenta la historia de su abuelo José Caldas, sindicalista y concejal en Vigo por el PSOE que fue fusilado en 1937 en el monte del Castro. Tengo ganas de ver esta interesante historia que acude a la memoria para que siga viva sobre un enfrentamiento asesino entre hermanos. Mar halló en el archivo Pacheco un alimento visual con el que podía ir articulando toda una historia en cuyo tiempo y lugar se situaba la de su abuelo. El mediometraje cuenta además con la música de Marcos Maril, músico, sonidista y diseñador sonoro afincado en Vigo cuya trayectoria hemos seguido en esta sección por su interés. ¡Felicidades a Mar!

Una expo con las españolas “de servir” en Francia de Joan Morera

En el primer hueco que tenga me voy a la sede viguesa de la Diputación (c/ Chao), donde Joan Morera abrió una muestra, A “chambra”. O cuarto do lado. La misma ahonda en las mujeres emigrantes españolas en la Francia de los años 60, lo cual me parece una idea en la que, como en el caso de Mar Caldas, interviene la memoria. Es cierto que, como él bien dice, la representación de estas mujeres en el imaginario colectivo es prácticamente inexistente. “Se dio un proceso de invisibilización y desmemoria muy claro. Lo que queda es nada”. La exposición presenta seis entrevistas inéditas grabadas entre Francia, Galicia y Euskadi. Interesante el núcleo de este trabajo, que se centra en las llamadas “conchitas”, empleadas de hogar o “bonne à tout faire” (literalmente, “boa para todo”). Precisamente, “chambra” es la castellanización de la palabra francesa chambre, que significa “cuarto”, habitualmente usada en jerga por la comunidad española en Francia. Mucha gente en Galicia tiene esta memoria familiar.

Y una churrasquería en el centro de Valença que recomienda Arturo Lima

Para contrarrestar tanta noticia de arte y darle un toque más biológico cuento que mi amigo portugués Arturo Lima, tan buen bon vivant como cocinero opianista, que tantos años vivió en Vigo y al que he perdido la pista hace unos años, me escribe para recomendarme un restaurante, “una opción sabrosa y económica”, en el km 0 de Valença, cerca de la glorieta de entrada. Habla Lima de la churrasquería O barril y dice que prima por la cualidad del producto, servicio... Si alguien lo testa que me lo cuente porque aún no pude ir pero que sepa que tiene en la cocina a Vítor Neves, cocinero hace 30 años con un currículo que incluye el Lagar 69 en Vigo. Bacalhau barril, bacalhau na brasa, pollo á brasa, arroz de marisco… platos populares. Queda dicho.