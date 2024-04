Os Miñocas, en asamblea culinaria / Fernando Franco

Ahí los tenéis, sin faltar a la cita anual desde 1992. Chapelo, Cacharro, o buitre, Basteiro, Marijuelo, Óscar de Arbo, Nacho de Cuntis, Míllara… Les veis en el Mesón da Lamprea en Cabeiras antes de atacar al prehistórico animal tanto en empanada, rellena o a la bordalesa. Previsto lo que iba a venir, salieron en autobús conducido por Raquel de Bembrive, única dama de la foto, haciendo devotas paradas en Salceda y Arbo antes de llegar a Cabeiras donde fueron unas horas felices honrando la amistad y la comida enre gaitas, bombos y tambores que sonaron en los postres. Cada uno su vida, su trabajo, su singularidad y, una vez al año, asamblea de afectos.

Se fue Lola, la de Micha Zielke, el alma perruna del barrio viejo

Anda desconsolado el alemán y operador de cámara Micha Zielke por el barrio viejo que habita hace decenas de años y del que es vecino destacado, ahí en la calle Cesteiros. Claro, le murió Lola, su compañera del alma y de rutinas, el perro más conocido y querido de este barrio, el que paseaba con él todos sus rincones y le acompañaba a tomar la cerveza cotidiana. Lola se murió de eso, de ser mayor, pero hasta el final era la primera en comer los cacahuetes y hasta las aceitunas con que la regalaban en La Cueva, el Princesa, en la Mina… porque era una golosa a pesar de que su dueño la trataba y alimentaba como a una reina. Ya digo que Micha anda desconsolado porque era su compañera más fiel, la que paliaba con afecto las íntimas soledades de este amante de los animales y, si existen los cielos, se fue al de los perrunos pero quede claro: feliz, muy querida y bien acompañada. Quien sufre su ausencia ahora es Micha, que se sentirá como huérfano en sus paseos por el barrio, aunque todo pasa y luego solo queda un recuerdo dulce en la memoria. Ana Paula, a quien no conozco pero sé que tiene PET Mascotas , su tienda para animales en Marqués de Valladares, dice que se fue el alma perruna del barrio viejo.

Contra la lluvia en la Reconquista, oferta de huevos a Santa Clara

Una de las tradiciones más arraigadas en España es que los novios, concretamente, la novia, haga una ofrenda de una docena o más de huevos a las monjas clarisas. Ellas rezarán para que el día de la boda el sol luzca y la pareja pueda disfrutar de su gran evento sin estar mirando al cielo preocupados. Me dijeron en un bar que el alcade Vigo, Caballero, que no sé si tendrá fe pero sí que es un tipo comprensivo y respetuoso con las manifestaciones religiosas, va a proponer que, hagan lo mismo los vigueses con la santa, por ver si nos evita el agua que amenaza el fin de semana de la Reconquista. Ahora somos más complicados pero en el pasado estas cosas las arreglaban con rogativas, que habitualmente pedían agua tanto en nuestra cultura cristiana como en otras muy alejadas. A ver si no que era a danza de la lluvia de los indios. En el bar, que es tan poco creíble como las redes sociales, dicen que ha encargado a la concejala Patricia Rodríguez que piense en alguna rogativa antiagua.

Guillermo Varela, gurú del pepito de ternera, biznieto de Díaz del Río

Leo que un vigués, Guillermo Varela, es ‘top in the kitchen’ en ese mundo de internet gracias a sus recetas de pepitos de ternera (cookingfronspain). Formado en Basque Culinary Center, le alabo el gusto aunque aquí solo quiero contar que es nieto de Charo Díaz del Río, una de los diez hijos del que fue comandante de Marina de ese apellido en Vigo y, por tanto, biznieto del mismo. Su padre, Roque Varela de Limia, y su madre, María Muñoz, fallecida mucho antes de lo que le tocaba.