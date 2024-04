A poco que se reflexione –en serio, y ya con perspectiva– acerca de los resultados de las elecciones del 18-F, y especialmente sobre el éxito, si bien relativo, del BNG, habrá que fijarse en los contrastes entre su campaña y los planteamientos de su candidata y –después del recuento– los de esa especie de cuerpo de policía ideológica que es la UPG, Unión do Pobo Galego. La señora Pontón, a la vez hábil e inteligente, hizo lo que cualquier político nacido aquí: sabe cuidar lo indiscutible y disimular las aristas para emitir mensajes que no crispen. Y de ahí su récord en las urnas.

Sus competidores principales –o sea, el PPdeG en solitario porque el PSOE no podía criticar lo que el Bloque “disimulaba”, porque sus jefes en Madrid alientan lo mismo con vascos y catalanes independentistas– denunciaron reiteradamente que el BNG llevaba en su programa el horizonte independentista. Pero esta vez las elecciones no iban de eso, sino de lograr –la izquierda– romper la mayoría absoluta del centroderecha. Y, al caer con estrépito los socialistas, la aritmética del 2005-2009 no se pudo aplicar.

El plan falló, sobre todo por el estrepitoso fracaso socialista, cuyos rectores no entienden que aquí se votó contra ellos, desde una orilla y otra. Quien lo vió claro desde el primer momento fue el equipo de la señora Pontón, que fue a por todas, buscando el apoyo de toda la izquierda más los descontentos con la política de Sánchez en el PSdeG. Y logró la mitad de su objetivo: ser, sin discusión, la alternativa de gobierno aquí estos próximos cuatro años, con la visibilidad que esa posición supone.

Luego, quién sabe. Antes habrá de resolverse el orden de prioridades de la todavía portavoz nacional y sobre todo la cuestión clave: si para que el nacionalismo gallego llegue a ser primera fuerza habrá de incorporar a los que son “solo galleguistas”. Lo que no logrará desde la posición de la UPG, que exige la monserga de la “base ideológica” para abrir las puertas. Y que, por cierto practica la costumbre del Soviet Supremo de acusar de “personalismo” a quienes triunfan al margen de unos postulados que son de otro siglo.

Ocurre que, al menos desde un punto de vista personal, conviene que cualquier partido que aspira a gobernar disimule lo menos posible determinados aspectos de sus pretensiones. Lo ideal sería que no existiesen esas “precauciones”, pero dado el nivel del oficio, no procede pedir milagros. De momento bastaría con no caer en contradicciones flagrantes, como aparentar moderación y a la vez insistir en presentarse a elecciones europeas con Bildu y ERC más otro grupúsculo balear. Es un error, por más que les proporcione presencia –mínima– en Bruselas. Y hace que se vean los plumeros.