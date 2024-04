Coa fouce na man

Cando vai sol e preciso pendurar ideas do aire, escollo unha planta. O brillo das follas do limoeiro fíxome elixilo. Está inzado de froitos. É un dos anos de maior produción aínda que son pequenos cando noutrora parecían pomelos. Alguén que non o coñeza pensará que está vizoso mais nós sabemos que está a morrer.

As follas na súa cabeleira minguaron encollidas como unha buguina con dor de estómago ou ovarios. Máis da metade do seu corpo está tronzado en láminas.

El segue a loitar pola vida e eu rego a esperanza cun se cadra en puntos suspensivos mentais. O seu único fillo crece no eido dos veciños.

Nos últimos anos intentei apañar sementes con xermolo para que tivera máis familia pero sempre chegaba alguén que as confundía co lixo e as botaba. Que inútil é ás veces batallar, pensar.

Nas pólas do limoeiro habita unha familia de paxaros que voan del á camelia e desta, ao tellado. Onde irán cando xa non dea sombra?

Prepararse para unha morte só ten unha vantaxe, dáche tempo de rumiar sentimentos e compartilos, de despedirte.

Os seres humanos temos estes pasatempos e teimas: preocuparnos por cousas nimias, o ocaso dun limoeiro, cando centos de árbores son arrasadas sen clemencia noutros puntos. Ben pensado, ás veces, o pequeno é enorme.

Podo dicir adeus ao meu limoeiro pero os tres fillos da canguesa M. C. F., que traballaba na cociña do buque oceanográfico García del Cid, non puideron.

Esta nai desapareceu no barco do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). O xulgado decretou o arquivo do caso, convencido de que foi un suicidio inda que non entrevistou a todo o persoal do buque. A muller denunciara a un compañeiro por agresión sexual no barco tempo atrás.

Un ano antes da súa desaparición, investigadoras e estudantes no CSIC na Estación Biológica de Doñana denunciaron condutas de acoso por parte dun investigador do Complexo que, entre outras accións denigrantes, chegaba a meterlles caramelos no escote.

O FARO DE VIGO publicou que nos buques oceanográficos o caso de M. C. F. non é illado: ata chegan a pousarse sobre elas nas súas camas mentres dormen e sen o seu consentimento. Quen manda no Ministerio e no CSIC só fala de protocolos, de frases que tamén xorden no cinema, no teatro, na universidade...

O papel e a tinta das leis desfanse na auga ou arden ante as mentes que pensan que, por seren homes, son superiores e que nós, por sermos mulleres, só temos o fin da súa satisfacción.

Son Trujillos, unha “hermandad de las bestias”, do noso tempo, amparados pola ciencia, a administración, a cultura e os xuíces.

Co seu vento de proa gravei no limoeiro “Credes en Deus pero en nós non” (Fillas de Cassandra). Inda teño a fouce na man.

