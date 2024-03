Escándalos y campanas

Un 10 de agosto del año 997, en Compostela nos quedamos sin las campanas y las puertas de la hoy catedral, entonces templo prerrománico, saqueadas por el ejército de Almanzor, que, según las crónicas, mandó respetar el sepulcro del Apóstol. La “ciudad del templo de oro” se quedaba sin los ecos de aquellos instrumentos nacidos en las iglesias de Campania en el sur de Italia, que tañían no solo para convocar a oficios religiosos, sino mensajeras de otras muchas finalidades.

Cuando en 2014, en Reino Unido se decidió clausurar bajo la ola de la austeridad la National Fraud Authority nadie preguntó por quién doblaban las campanas. Igual de desapercibidos, con la honrosa excepción de la “Declaración de Barcelona de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude”, están transitando por nuestro escenario institucional y mediático los acuerdos a nivel autonómico para eliminar la limitada capacidad institucional en la prevención: la Oficina Antifraude de las Baleares en el frente, pero no sola. La reacción y el escándalo es la “zona de confort”, la herejía está en destacar la importancia de la prevención y la planificación, también en el ecosistema ético, en las organizaciones públicas. Es cierto que tales caminos propios, no suelen estar demasiado concurridos, especialmente una vez que hemos constatado en contextos de emergencia y de “incertezas excesivas”, la insuficiencia de aquella máxima de la familia Buddenbrook de Lübeck de Thomas Mann: “Hijo mío, atiende con placer tus negocios durante el día, pero emprende sólo los que te permitan dormir tranquilo durante las noches”.

No nos escandalizamos cuando desaparecen las infraestructuras éticas o se generan exclusivamente para ganar una legitimidad externa aparente. No nos escandalizamos cuando órganos de control externo independientes autonómicos, encargados de analizar la buena gestión de los recursos públicos, y no solo su legalidad, sino su economía, eficacia y eficiencia, llevan un año sin comparecer en el Parlamento –su razón de ser– o cuando se modifican las mayorías reforzadas que garantizan su estatus institucional e independencia.

Las campanas solo doblan cuando la National Audit Office alerta que el fraude reportado se ha incrementado un 281% en los dos años posteriores a la pandemia o cuando se produce la reacción ante la patología

del escándalo en la superficie del iceberg. La prevención no merece atención en la conversación pública. Antes bien, se premia a quienes generan niebla, obviando la necesidad de un cambio cultural bajo la máxima que detectar fraude es una buena noticia, un indicador de madurez y la robustez del sistema de control, porque el fraude es inherente a la gestión pública y privada. No hay otro antídoto más seguro, ni más eficaz contra la corrupción que la transparencia y la calidad de la respuesta pública en el campo de la prevención. La reacción, la responsabilidad contable o penal es una obligación de mínimos, el porvenir nos aguarda de la mano de quienes apuesten por transitar los caminos solitarios de los sistemas de integridad institucional apropiados por el conjunto de la organización –no solo por pequeñas islas, por muchos fondos europeos que gestionen–, el fomento de una cultura de integridad pública abierta y compartida y una rendición de cuentas eficaz y transparente. Mientras tanto, nos seguiremos preguntando por quién doblan las campanas y están doblando por ti. En el mejor de los casos.

*Administrador Civil del Estado

