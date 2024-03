¿Qué hacer?

La solución, créeme, hijo, está en fanatizarse. Elige un bando y acepta el paquete entero de salvación que te ofrece ese bando. No se puede vivir al aire libre, no se debe ir por la vida sin el respaldo de un grupo.

–Es que me molestan las mezquindades y mentiras de todos los bandos, las del mío también.

–Pues has de procurar que solo te molesten las del bando contrario. Las del tuyo son verdades alternativas.

–¿Pero qué es una verdad alternativa?

–Aquella que difiere de los hechos objetivos o, mejor aún, de la verdad establecida. La verdad establecida, a ver si lo entiendes, es una mierda.

–Ahora es de día, ¿no? Eso es una verdad establecida, qué le vamos a hacer. Lo establecido, papá, coincide a veces con lo cierto.

–Para la gente convencional, sí, es de día, pero tú has de aspirar a la originalidad. Si te conviene que sea de noche, ¿por qué no predicarlo? Grítalo, grítalo: ‘¡Es de noche!’. Pon la cara de Milei, el gesto de Trump, no lo vociferes con timidez. Los tibios no entrarán en el reino de los cielos. Ánimo, proclama bien alto que es de noche.

–¡No puedo, no puedo, no me sale!

–No te sale por pura rigidez mental, parece mentira que seas hijo mío. En nuestros días, para sobrevivir, hay que ser más flexible. ¿Acaso no te has dado cuenta de que las discusiones políticas, de un tiempo a esta parte, ya no versan sobre las ideas? Nos importa un pimiento si eres partidario del capitalismo o del socialismo. Lo que está en discusión es si puede ser de día cuando es de noche o de noche cuando es de día. Es cierto que las verdades alternativas vienen, originalmente, de la derecha americana. Las inventó Trump, pero con tal éxito que se han colado en todas partes, también en el bando de los tuyos, en nuestra propia familia, en tu grupo de amigos. Si te incomodan, te quedarás fuera del sistema, a la intemperie, serás un paria, hijo, tú verás.

–¿Qué hago entonces?

–Ya te lo he dicho: fanatízate. Ve a muerte con los tuyos digan lo que digan los tuyos. Compra el paquete entero, polarízate.

