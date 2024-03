Cuatro Cosas

A ver: aquí todo quisque está ocupado –o preocupado, que suena parecido pero no es lo mismo– con la cosa de las consellerías, que va para después de Semana Santa. Pero casi nadie analiza lo de las vicepresidencias, que quizá cambien también de perfiles e incluso de nombres. Avecilla oyó ya que la avaricia rompe el saco y la ambición puede acabar mal. Hay datos y nombres, pero no pasan de rumor y por ello debe mandar la prudencia. Aunque es verdad que el que avisa no es traidor, según dice el refrán. Así que ojo...

Quedó dicho que cuanto más tarde O Noso Presidente haga público el nuevo modelo de Xunta, más rumores habrá. Cierto que habrá que esperar a después del discurso de investidura y de la votación correspondiente, pero aún así, y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina no es de esperar que se eliminen las incógnitas. Algo que hará aún mayores las especulaciones. Claro que como los días que vienen son de penitencia, puede que haya amnistía para los más audaces y ambiciosos. Uf...

(Lo de la amnistía no es de broma, ni agravio parecido al que perpetran los petrusianos para tener contento a Puigdemont. De lo que se trataría es, más bien, de olvidar los pecadillos que alguno cometió durante los tiempos de la transición de un presidente a otro. Es decir, olvidar lo que ocurrió cuando dio la impresión de que algún barón pepero exhibió sin disimulo sus muchas ganas de entrar en las quinielas). ¿Eh?...

Esas actitudes tarde o temprano se detectan por el mando, que toma medidas para encontrar remedio. Y que nadie venga diciendo que el pájaro inventa más que Marconi, porque lo relatado va a misa. Como a misa va la afirmación de que los alfonsinos aún no tienen claro lo que decidirá el mando supremo. Lo único que se conoce es lo que dijo O Noso Presidente: “no habrá terremoto, solo los cambios necesarios”. De ahí que los papatorios y cenáculos de los alrededores de San Caetano sean un hervidero de imaginaciones y cábalas. Incluso se habla de un antiguo nacionalista como conselleiro. ¿Capisci...?