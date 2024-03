De cómo Alfonso ha crecido. / Fernando Franco

¡¡Pardiez, Alfonsito, cómo has crecido!! Nuestro dilecto amigo Alfonso Lubián, al que veis maduro y guapote a la derecha, cumplió 73 tacos del ala y lo celebró rodeado de su familia, su mujer Piti, cuñados, hijos y nietos al calor de la lareira en su casona de campo en Baldomar. ¡Vaya viento tormentoso, qué intensa lluvia, qué día infernal afuera, pero ellos calentitos a la lumbre del hogar! Bueno, para los pocos que no conocéis a Lubián, tres o cuatro en Vigo, os diré que fue el primer piloto de la comunidad que dirigió un globo, tuvo su empresa en la que llevó por los aires a mucha gente y él mismo participó por el mundo en competiciones dignas de sueño.

Gritad: ¡Colmeiro, punta seca!

Hoy se inaugura pero si hubierais pasado por la Fundación Laxeiro en Policarpo Sanz 15 hace unos días y arrimado el ojo a una puerta entreabierta, los habríais sorprendido in fraganti, montando todo un tinglado que ya podéis disfrutar. Hablo de la exposición Colmeiro, punta seca, un conjunto de 48 grabados de Colmeiro datados entre finales de los años treinta y los años cuarenta que la Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital (FMAG) editó en una sola carpeta en 2022, entre las que se encuentran algunos grabados inéditos. Javier Pérez Buxán, el director artístico de la Fundación, tenía cara de contento y con razón. El proyecto, comisariado por Xoán Pastor Rodríguez y X. Carlos L. Bernárdez, ha sido posible gracias a la cesión de las matrices originales, propiedad de la familia Colmeiro. ¿Qué vais a ver ahí nuevo que quizás no conocíais de nuestro Colmeiro? Pues que, además de mostrar el trabajo de Colmeiro como grabador, los 48 grabados se exponen junto a las 48 matrices, en un montaje original que posibilitará al público apreciar el aspecto de la matriz y del resultado de la estampación en papel. La punta seca es una técnica tradicional de estampación que, por su fragilidad, no permite realizar tiradas muy grandes. El proyecto se completa con la exposición Los monos de Laxeiro, obra humorística en la prensa, que se podrá ver en la Fundación de Ribeira después.

Manu López, un viajero al filo de lo imposible por mar y tierra, en Oia

No conozco personalmente a Manu López, que ahora vive en Oia, pero sé mucho de su vida por gente común muy cercana. No hay espacio en esta sección para contaros más que un apéndice de la vida de este coruñés nacido en los 70 y criado en Lugo pero sabed que en Oia tenéis un aventurero de gran formato, un viajero por tierras inhóspitas cuyas historias son dignas de libro y un marino que ha recorrido a vela y sextante los mares más bellos y supongo que los más tenebrosos. Es coruñés pero hasta los años de pandemia en que volvió a Galicia pasó décadas viviendo experiencias al filo de lo imposible, por ejemplo en Etiopía haciendo de guía por sus montañas, recorriendo países como Chad o Sudán, organizando expediciones por los lugares más remotos de África como 40 días por las selvas del Congo, República Centroafricana o Gabón, acumulando una docena de malarias, conociendo alguna cárcel africana… Sus experiencias marinas son también de mucho merecimiento y así no es extraño que entre sus autores preferidos cite a grandes navegantes como Bernard Montessier o aventureros como Henry de Monfreid, sin que olvide a Rimbaud como poeta de su juventud. ¿Qué tipo de hombre se construye con tales experiencias?

Vuelve Falcón: No sé tu nombre

Me levanto oyendo a Arcadio Falcón and the Bandits, que vuelven al ruedo con No sé tu nombre, una divertida rumba que cuenta la historia de un amor que nunca llega a consumarse. Suena más que bien la voz de este compositor y letrista contador de historias, suena bien la música “Bandits”, se nota el paso por Berkeley de Falcón, donde se formó en producción y composición.