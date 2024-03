Historia de V. H.

Naceu V.H. na cidade de Ourense, perto da igrexa fortificada da Trindade, pola primeira década do século pasado. Igual ca Alexandro Bóveda, era fillo dun tratante e restaurador de mobiliario usado. O chambo do pai de V. H. seica estaba na rúa de Cervantes ou vías próximas.

V.H. militou, desde moi novo, no Partido Galeguista e, so tutela perosal de Florentino L.-A. Cuevillas, foi colaborador do Seminario de Estudos Galegos, para o que construiu, coas artes aprendidas do pai, maquetas etnográficas de casas tradicionais que aínda se gardan, segundo xulgo, no actual Instituto Padre Sarmiento.

Elvira, filla de Cuevillas, lembraba con nostalxia as bonecas articuladas, en buxo torneado, que V.H. lle construía e que ela, meniña, se encargaba de vestir segundo unha arraizada tradición ourensá que implica a nai de Blanco Amor e os primores de papel que saían do seu obradoiro de confección máxica. É aquí onde se infiltran no relato certos argumentos narrativos antinazis de Beltot Brech que eu non sabería, nin de lonxe, emular. Segundo Otero Pedrayo, no vello Ourense houbo dandis excéntricos afeccionados ás bonecas, coma aquel Stuyk que foi morrer nun sofá do casino de Vigo cunha enorme pepona de trapo nos xeonllos.

"O infeliz patriota e republicán galego que morreu coma “gudari” e é unha das innumerables vítimas do terror feixista"

Pero o caso é que, despois do 20 de xullo de 1936, V.H. foi mobilizado polos franquistas e transferido ao frente de combate. Alí el pasouse á zona republicana. Consumado este acto, resolveu incorporarse ao Exército de Euskadi, adoptando un nome e uns apelidos vascos. Parece que o seu soño era o de entrar en Galicia co seu continxente nacionalista para liberala do feixismo e resuperar o Estatuto. Pero, ao caer Bilbao e resto de Euskadi, fracasaron as súas aspiracións. V.H. foi feito prisioneiro e terminou na cadea habilitada de Camposancos, sempre baixo identidade vasca por non comprometer a súa familia ourensá expoñéndoa a crueis represalias.

Durante os días de prisión en Galicia, V.H. só se puxo en contacto, revelándolle a situación na que se achaba, co seu mestre Florentino Cuevillas. Este gardou ben o segredo. Finalmente V.H. foi fusilado en Camposancos coma un soldado vasco máis, e enterrado nunha cova común.

Isto que lles contei provén de fontes habitualmente veraces aínda que non o teño documentado debidamente. Tal é a razón pola cal non dou agora o nome do infeliz patriota e republicán galego que morreu coma “gudari” e é unha das innumerables vítimas do terror feixista que naqueles días se abateu sobre Galicia e que non se esquece.