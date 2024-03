El cambio... ¿que viene?

Frente a otras opiniones, muy respetables, desde un punto de vista particular, parece innegable que a partir de la investidura del señor Rueda Valenzuela como presidente de la Xunta las cosas van a cambiar. No solo las personas, que es obvio, sino también el modelo que hasta ahora se aplica desde la cúspide del Ejecutivo gallego. Eso no es bueno ni malo, solamente puede ser un hecho si así lo establece el propio don Alfonso. Un cambio que afecta sobre todo al fondo de algunas de las cuestiones que Galicia tiene pendientes y que van a necesitar, suponiendo la buena voluntad de todos, otras maneras a la hora de ser abordadas.

Siempre desde una opinión personal, el modo de resolver aquello que lleva pendiente desde hace años no puede mantener un esquema de hostilidad permanente entre Madrid y Compostela. Es cierto que este Gobierno central no merece credibilidad alguna sobre todo en lo que al Noroeste se refiere. También lo es que otros anteriores tampoco, pero también parece evidente que manteniendo esa línea de conducta no se llega a parte alguna: es, por tanto, evidente la necesidad de cambiar de estrategia y de táctica.

Dicho lo anterior, que ya se expuso, procede subrayar que no es un imposible lo que se propone: si los políticos, sobre todo los gobernantes piensan de verdad en los intereses de la gente del común resulta innegable que hay que llegar a acuerdos. Y se insiste en la posibilidad a la vista de lo que sucede en otras comunidades. Por ejemplo, en Andalucía, donde algo tan importante como el riego del Parque Nacional de Doñana ha sido aprobado finalmente y tras una disputa previa a través de un acuerdo conseguido entre los dos gabinetes, el gobierno de Sánchez y el andaluz del señor Moreno. O sea, entre PSOE y PP.

Ha de quedar claro que no se reprocha la actitud de la Xunta, firme y directa en sus reivindicaciones. Pero insistiendo en la escasa o nula credibilidad de Moncloa los resultados hasta ahora aconsejan algún guiño, un gesto que pueda ser aceptado por las partes en beneficio del bien común. A estas alturas, no parece existir posibilidad alguna de entendimiento sin que se relajen las posturas que han llevado al choque frontal entre dos partes que olvidan con frecuencia que en el fondo son pertenecientes a una sola entidad: España.

Ciertamente, habrá que esperar que si existe decisión de cambio, sus líneas se conozcan durante el discurso de investidura en una legislatura que hoy arranca con la constitución del Parlamento gallego.

La sesión de investidura, ya inmediata, será una ocasión, por cierto, excelente para proponer un pacto siquiera de mínimos a la oposición gallega. Se trata de “hacer país” por ingenuo y difícil que parezca. A estas alturas casi nadie duda de la buena voluntad del nuevo presidente pero la propuesta de un acuerdo de base daría incluso mayor fuerza a su mandato. A partir de ahí la iniciativa para aceptarlo o no sería de la izquierda y también la responsabilidad. Sobre todo una oportunidad para que el BNG –en su parte más inteligente– elimine dudas más que fundadas sobre el futuro que propone para esta tierra.