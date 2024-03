De Messi a Atlas

No están tan lejos los días en que comparar a Besteiro con Messi formaba parte del relato de la cúpula socialista gallega para justificar el paso al lado de Formoso para dejar espacio al posible candidato del PSdeG. Y sin saber muy bien quién, cómo y por qué, movió los hilos de aquella insólita candidatura y todo acabó en el desastre que todos y todas conocemos.

Nadie entendió el papel que jugaban cada uno de los dos líderes del PSdeG, ni tampoco la supuesta imposición de Madrid de un candidato sin relato, sin liderazgo y sin campaña.

Besteiro fue la escenografía para el debate nacional del presidente Sánchez, incapaz en todo momento de entender el escenario gallego en el que todo el espacio quedó para Pontón y Rueda, pero parecía que al PSdeG tampoco le importaba. El desastre se cernía sobre el socialismo gallego, pero todos se miraban de reojo como si no fuera con ellos.

El cielo del abismo lo separan unos miles de votos, esos que se quedan en casa porque si van a votar lo harían por otro, esos que incapaces de ver al Messi que hay en Besteiro porque nadie se lo mostró en la campaña, prefirieron votar o no a Sánchez; porque después de cuarenta años, el PSdeG todavía sigue amarrado al discurso de llamar a los que los votaron en generales, como si aún no se hubieran enterado de lo que es el voto dual.

En el PSdeG sólo se habla de Lampedusa, no de la isla, ni de los inmigrantes, sino de Giuseppe Tomasi y del gatopardismo, de aquello que todo cambie para que todo siga como está, porque esa es la esencia del PSdeG.

Y para que nada cambie, lo mejor es cerrar filas sobre Besteiro, y justificar en su nuevo liderazgo la forma en que lo presentaron a las elecciones. Nadie quiere liderar el PSdeG, y Besteiro cual Atlas está condenado a echarlo sobre sus espaldas, a pesar de no haberse revelado contra los dioses.

No, el problema no fue ni es Besteiro, el problema es el PSdeG, un partido con escaso liderazgo y excesivas élites, una coalición dominante organizativamente conservadora con demasiadas familias en cada agrupación, y una cultura política cainita. Y con eso no se puede construir un proyecto gallego, cada élite aspira a su propia solución municipal y espera las dádivas de Madrid, pero no hay una construcción solidaria de Galicia, porque eso, debilita a las élites organizativas.

Si Besteiro quiere afrontar esta situación tendrá que dejar a muchos y muchas por el camino; si no, si opta por continuar en el gatopardismo, tendrá que conformarse como Atlas con cargar a sus espaldas con el peso de la bóveda celeste hasta que otro quiera liberarle de la pesada carga.

No lo tiene fácil, no puede liberarse sin más de la responsabilidad del resultado electoral, por mucho que no sea el mayor responsable. Su nombramiento no lo protege a él, los protege a ellos, a los verdaderos responsables de esta situación, a esa élite partidaria que prefiere tener peores resultados mientras los que ocupen los puestos sean ellos, sus familias, sus protegidos.

El PSdeG tiene muchos vicios que ya no puede ocultar, mucha praxis antidemocrática que eliminar, mucho relato que construir y cambiar; y Besteiro acepta cargar con eso y liderarlo. No sería Messi, pero tampoco lo veo de Atlas, tal vez un día resquebraje la bóveda del PSdeG y entonces habrá otra oportunidad. Veremos.

* Profesora de Ciencia Política y Administración Equipo de Investigacións Políticas Universidade de Santiago