Fin al enredo de la justicia y la eólica

Unas vacas pastan ante un parque eólico gallego. / Carlos Castro / Europa Press

La trayectoria que ha seguido la implantación y el desarrollo de la energía eólica en Galicia es pasmosa. Un proceso que ha recorrido casi todos los estados de ánimo posibles: de la ilusión a la frustración, pasando por el optimismo, la euforia, el desconcierto, el temor y ahora el pánico.

Desde que a finales de los años 80 se instalase el primer parque eólico gallego (en Estaca de Bares) hasta hoy, la eólica terrestre gallega ha destacado por su visión innovadora, su espíritu pionero, en un afán por implantar un modelo energético alternativo al de los combustibles fósiles. Todo este proceso que llevó en su momento a Galicia a ser líder indiscutible en España en la producción de la energía generada por el viento es una historia de éxito.

Sin embargo, también se debe reconocer –y quien no lo haga se equivoca doblemente– que por el camino ha habido errores, excesos e incluso insensateces, la mayoría de ellas ya insubsanables. Las heridas están a la vista. La renovación energética, hoy popularmente conocida como transición ecológica, lleva implícita siempre un precio a pagar. Pero se trata de que ese precio sea justo, equilibrado, ponderado. Que el sacrificio que suele implicar tenga una causa mayor que lo justifique. Una razón que, por supuesto, no puede ser simplemente engordar las cuentas de beneficios –ya de por sí muy voluminosas– de los trust energéticos ni dar satisfacción a los “caprichos” de los grandes consumidores energéticos, es decir, las industrias y los habitantes de las ciudades a costa de la Galicia más desfavorecida.

Por ello, en las páginas de FARO, y singularmente en este espacio editorial, hemos defendido la necesidad, la obligación, de establecer acuerdos entre la industria eólica y los propietarios del suelo. Un pacto que debe necesariamente ir de la mano de una notable carga pedagógica y también de compensaciones tangibles. La única transición ecológica que tiene sentido es aquella que inexorablemente lleva anexa otro adjetivo: justa. Justa y responsable económica, social y medioambientalmente. El fin de la descarbonización no justifica todos los medios.

Por eso hemos exigido a las administraciones que deben velar por el interés general que se mostrasen extremadamente rigurosas –con criterios firmes, ambiciosos y exigentes– a la hora de evaluar todos los proyectos de energías verdes que aspirasen a echar raíces en Galicia. La defensa del patrimonio natural, ambiental, cultural o turístico no es un asunto menor y debe pesar tanto como el poder que nos daría una soberanía energética o el necesario paso del petróleo o el gas a las fuentes verdes, el viento, el sol o el mar.

“Galicia se juega demasiado para andar con embrollos y sospechas. Así que cuanto antes se despejen las dudas sobre si lo que se está ventilando es una cuestión ambiental, judicial o política, mucho mejor”

Esta firme convicción –que a buen seguro comparte una inmensa mayoría de los gallegos– parece haberse radicalizado hasta extremos insospechados –algunos dirían que irracionales– en algunos magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en particular en los de la sección tercera de la Sala Contencioso-Administrativa. Hasta tal punto de que el sector eólico y la propia Xunta los acusan de abocar a la paralización absoluta de la energía eólica con sus continuas, y variadas, sentencias por las que ya han tumbado casi dos docenas de parques que contaban con las autorizaciones pertinentes.

El alto tribunal gallego ha esgrimido hasta tres razones diferentes para suspender los parques. Algunas obligaron a la Xunta a corregir protocolos, con lo que implícitamente le dio la razón a los magistrados y a los recurrentes (organizaciones y asociaciones ecologistas y ambientalistas); otras, sin embargo, fueron desestimadas por un tribunal superior, el Supremo, quien entendía que las cosas en Galicia se estaban haciendo bien. Esta admonición fue recibida con indescriptible alivio y satisfacción por la industria eólica que entendió que su pesadilla había acabado. No es así.

La corrección del Supremo, al parecer, no ha sentado bien a sus señorías del TSXG, quienes en un triple salto mortal sin red han decidido encomendarse al Tribunal de Justicia Europeo en busca de un respaldo por elevación a sus sentencias paralizadoras, unos fallos que fundamentan la suspensión de los parques eólicos en un posible daño ambiental irreversible.

Este salto judicial al escenario europeo podría demorar hasta dos años la instalación de las infraestructuras eólicas. Si los plazos para pronunciarse en la justicia española son largos, la bruselense no se queda atrás. En consecuencia, el futuro de 70 parques, los recurridos en estos momentos, está en el aire.

Es difícil de entender, salvo que a sus señorías les asista un conocimiento específico sobre la materia energética –un saber que a los especialistas y por supuesto al común de los mortales se les escapa–, que los informes de valoración del impacto ambiental elaborados por los técnicos y expertos de la Xunta son defectuosos y carecen de rigor y validez. O, peor aún, que estén viciados por intereses ocultos. O sea, que según el TSXG estaríamos ante un caso de negligencia o de presunta corrupción.

Esta posición es todavía más indefendible cuando la Xunta, guiada por el consejo y los informes ambientales de sus técnicos, desestimó el año pasado más parques de los que autorizó. Es posible que alguno de los parques con permiso sea controvertido, incluso perjudicial y que deba ser revocado, pero lo que no parece de recibo es presentar a la Administración gallega como un extraordinario colador, que ni filtra ni supervisa ni evalúa.

En esta situación, aunque por ley no deben hacerlo, no estaría de más que algún portavoz judicial gallego arrojase luz sobre lo que está ocurriendo. Hasta ahora las explicaciones, las últimas enviadas a Bruselas, no parecen muy convincentes. La incomprensión se ve acentuada cuando otros órganos jurisdiccionales similares de otras comunidades autónomas no comparten la misma visión del asunto. O cuando el propio Tribunal Supremo entiende que el proceso vigente es el correcto. Es decir, cuando tan reputados y prestigiosos magistrados no logran ponerse de acuerdo sobre un mismo asunto, es comprensible que los ciudadanos, los promotores empresariales y los dirigentes políticos se sumen en el estupor ante un espectáculo judicial que va sumando actos.

La paralización de la energía eólica en Galicia es un asunto de importancia mayor. Además de acelerar la transición ecológica, un mandato que impone y urge la propia Unión Europea, nuestra comunidad se arriesga a perder más de 10.000 millones en proyectos eólicos y otros industriales asociados al suministro energético y miles de puestos de trabajo. La inseguridad jurídica es el peor de los abonos sobre los que construir el desarrollo económico y la prosperidad de una sociedad. Galicia se juega demasiado en esta partida para andar con enredos y sospechas. Así que cuanto antes se despejen las dudas sobre si lo que se está ventilando ahora es una cuestión ambiental, judicial o política, mucho mejor.