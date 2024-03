Retratos augustos: Caamaño Xestido

Con esa barba franciscana y ese bastón de mando posa Camilo Camaño Xestido, que nace en Devesa, parroquia de Coiro y término municipal de Cangas do Morrazo un tres de enero de 1951, en una familia de labriegos y marineros. Claramente inconformista con los planteamientos docentes, sociales, culturales y políticos de la época, es una especie de francotirador, en un desesperado intento de humanización del planeta. Activista en la gestión artístico-cultural, director de la Casa Cultura y responsable de Arte e Patrimonio en Cangas, su labor como creador artístico se manifiesta en la Casa-Museo de Camaño Xestido “A Mangallona”, el gran proyecto de su vida, donde atesora numerosas obras de arte y coleccionismo.

Foto: Augusto Rodríguez

Tres días de fiesta en La Goleta: de la Chata Soul al rugby

¡Vaya explosión festiva la de ayer en La Goleta, el local de Néstor en Luis Taboada 29! Claro, actuó allí La Chata Soul, una banda de funk soul viguesa y su contagiosa música puso en movimiento todas las posaderas del lugar. Energía pura con canciones propias y una voz desgarradora que parecía salida de los clubs de Chicago de los 70, todo entre el uruguayo Walter, el vasco Barreira, el escocés Gibb y la voz londinense de Ify. Pero es que hoy celebran el San Patricio en que la flor y nata del rugby europeo se dará cita en el Torneo de las Seis Naciones 2024. El local, que no solo es sede del rugby local sino que es el preferido de los irlandeses asentados en Vigo, va a tener un fin de semana en que me temo que no llegue la cerveza en existencias de la zona, con la retransmisión que yo sepa del Gales-Italia, a partir de las 15.15 horas en Cardiff; Irlanda- Escocia, a partir de las 17:45 horas en Dublín y Francia- Inglaterra, a partir de las 21:00 horas en Lyon. En eso anda la fiesta de San Patricio, que se extenderá hasta el domingo en La Goleta. Néstor sabrá, con su experiencia y mano izquierda, que todo fluya sin problema al ritmo de la cerveza y otras delicatessen.

Frichi sentado ante la tele

Vivir solo es decisión de mucha gente pero no apetece cuando es el azar el que te lleva a quien siempre ha vivido contigo. Anda levemente desconsolado el que fue conocido ginecólogo Federico Santos, Frichi, de la 8 del Instituto en en La Goletatiempos casi históricos, desde el fallecimiento de su esposa. Ante otras vías de escape se sienta ante la tele donde el fútbol campa a sus anchas como nunca y se le ocurre a él que, por mucho menos, criticaban al Dictador por distraer a los españoltos de a pie con un partido y un corrida de toros. a la semana. Ahora, con 10 a la semana ¡y no hay dictador! Recordaba Frichi ante la tele viejos tiempos de Makelele, un jugador negrata que iba a ser traspasaso y un titular de la prensa local: Makelele se va a converti ren blanco”. Saludos a Frichi, gran ginecólogo en su tiempo hoy jubilado .

De Voces Graves a Eladio

Buen es que s tengan conciertos los de Voces Graves, Ciclo Musical “Alondas” , hoy sábado en la catedral de Tui (19.30) y mañana a las 20.30 en La Colegiata de Vigo con el organista ecuatoriano Lisberta Moreno . Vale, pero aviso de que Eladio y los Seres Queridos comienzan los conciertos del 2024 en Vigo, su ciudad, donde repasarán canciones de todos sus discos. El 26 en el Sinattra a las 21 horas. Entradas ya a la venta.