Una cuestión personal

Tucker Carlson y Chris Cuomo tienen algo en común. Ambos fueron despedidos por sus respectivos canales de televisión. Fox se deshizo de Carlson, número uno en su franja horaria, sin proporcionar ninguna justificación, aunque se sospecha que el ‘network’ no veía con buenos ojos la popularidad del presentador, un verso demasiado suelto, que comenzaba a sobrepasar a la de la empresa que le pagaba. CNN echó a Cuomo porque, según este canal, el periodista había utilizado su programa para ayudar a su hermano, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuando este último fue acusado de acoso sexual.

Parecía que Carlson detestaba a Cuomo; se burlaba de sus intentos por mantenerse en forma (ponía vídeos en los que salía Cuomo levantando pesas y haciendo ejercicio) y cuestionaba su capacidad intelectual (“la persona más tonta que ha pasado por la televisión por cable”). No era crítica política. Eran insultos. Algunos de un nivel similar al del patio de un colegio. Carlson y Cuomo aparecieron recientemente juntos en un programa hablando de todo aquello. Cuomo le preguntó a Carlson por qué tanta inquina, por qué tanta obsesión, por qué él. Carlson explicó que se guiaba por una suerte de deseo perverso. No quería hacerlo, pero un “instinto animal” lo empujaba. “Tengo debilidades. No tengo debilidades por las mujeres. Dejé la bebida hace años. Mi debilidad es la mofa”. (Este es el intelectual de cabecera de la derecha populista).

La conversación fue celebrada como un gesto de reconciliación nacional. Ahí estaban las dos Américas hablando, por fin, civilizadamente. Llama la atención, sin embargo, el modo en que ambas personalidades abordan su vieja rivalidad. Carlson dice que entiende que Cuomo defienda a su familia. Cuomo dice que es necesario tener más conversaciones de este tipo. Los dos presentadores, por razones distintas, parecen desencantados con la prensa ‘mainstream’. Es cierto que durante la conversación abordaron diversos temas (COVID-19, Ucrania, Putin, etc.), pero los dos hablaron, sobre todo, de sus experiencias en la tele y de lo que piensan de la industria. Ellos y sus cosas, sus aventuras y desventuras, sus sentimientos y sus trayectorias profesionales. Ellos.

No parece una mala señal que dos antiguos adversarios puedan dialogar de una forma amigable. Aunque eso es lo único que aporta esta charla: la ausencia de sopapos. Descubrimos que Carlson no se podía contener cuando hablaba de gente que no pensaba como él (aunque no sabemos por cuánto tiempo podrá contenerse). Asegura que ha visto la luz al abandonar el foco de los grandes medios de comunicación. Ahora que camina libre por otros territorios mediáticos periféricos, Carlson dice entender mejor el problema nacional. Parece realmente desenganchado de una droga, la de la América corporativa, gracias a la cual se hizo un nombre y acumuló una fortuna.

Cuomo no está en la misma línea. Lo de las conspiraciones le parece absurdo. Pero él también se halla en el club de los desterrados, como Bill O’ Reilly, con quien ahora comparte canal. Eso los une. Porque al final todo se reduce a una cuestión (una debilidad) personal. Ni siquiera se trata de una discrepancia ideológica sustantiva. Que la opinión de millones de espectadores venga determinada por el estado de ánimo de un presentador es algo preocupante. Como lo es también que la polarización en este país dependa de si Carlson es capaz de controlar al animal que lleva dentro.