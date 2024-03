Identidades e democracia

Estamos a transitar certamente nunha xeira na cal as cuestións identitarias –identidades de todo tipo: así colectivas como individuais; xa referidas a episodios nacionalitarios, sistemas de pensamento, perspectivas na imago mundi ou aínda a esoutras en relación con aquilo co que nos identificamos de xeito máis intímo como individuos– veñen apropiarse de amplos espazos nos diversos medios de comunicación, redes sociais... Pois ben; entre as tales, velaí daquela a recente noticia –como sen dúbida xa han de han de coñecer bastantes/moitos de entre Vdes.– de que na cidade de Ceuta está acontecer que máis de trinta e sete policías e militares destinados nela terían cambiado/ou procurado cambiar de xénero –máis en concreto, seren recoñecidos legalmente como mulleres– ao amparo da vixente Lei de igualdade real e efectiva das persoas trans, coa revirada intención de tiraren beneficios por mor desa nova identidade. Oxalá se tratase dunha –outra máis– fake news; porén, xa se fixeron eco da mesma –este verenerable rotativo entre eles– os medios serios.

A Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa ou o Alto Comisionado da ONU para os Dereitos Humanos teñen alertado, e continúan a facelo, verbo da discriminación da que son obxecto as persoas transexuais como asemade do feito de que certos países, que si permiten a modificación de xénero, impoñen na práctica requisitos abusivos –acaso o máis duro e antiético deles veña ser a cirurxía forzada– para levaren a termo a referida posibilidade legal. Desde logo, a temática está xa na conciencia pública internacional; entendo que para calquera que crea na igualdade efectiva, non cabe a menor dúbida de que precisamos da existencia dunha Lei Trans e despatoloxizar, xa que logo, as persoas tranxénero. Agora ben, de calquera sorte de Lei Trans?

Segundo a filósofa norteamericana Judith Butler, autora de “Gender Trouble” (“O xénero en disputa”) –a exministra Irene Montero foi declarar que a contempla como todo un referente fundamental–, en realidade non existe o sexo biolóxico senón a construción discursiva. En consecuencia, ser “muller” ou “home” non configuran substantividades biolóxicas senón que dependen apenas da libre elección de cada persoa, que é dona do artellamento da súa propia identidade sexual. Máis ás claras: nacer con órganos sexuais masculinos ou femininos, iso tanto ten: o que de veras interesa é a cal xénero quere pertencer cadaquén, toda vez que o xénero conforma un “sentimento interno e innato”.

“Imaxinar que o sexo non ten nada material ou biolóxico non nos vai permitir habitarmos nunha verdadeira relación entre iguais”

Desde logo, trátase dunha estima –a da profesora Butler e mais os seus seguidores– a considerar e/ou confrontar, pero que está lonxe, en todo caso, de contar coa aquiescencia da opinión filosófica, social… maioritaria e, singularmente e sobre todo, desoutra científica –para quen lese a Friedrich Engels, “A orixe da familia, a propiedade privada e o estado” devén de certo estupefaciente–. E é que, ao cabo, que evidencia empírica nos permite rexeitar o carácter invariable do sexo? Onde reside o consenso sobre ese apartado primordial?

A Igrexa católica pretende, da súa parte, que os diferentes estados prohiban a práctica do aborto, con base no argumento do “dereito á vida”. Mais sucede que, para alén de reviravoltas pseudocientíficas, o motivo, o argumento esencial que presentan no seu favor non vén ser outro que a crenza de que, desde o momento mesmo da concepción, recibimos unha alma inmortal; é dicir, en virtude de tal, xa somos seres humanos de pleno dereito. Coido ben que máis aló da mesma controversia, semella nítido, entón, que se trata en ambos os casos diso mesmo: de puras e duras crenzas; ao cabo, xogos da linguaxe desde os cales é posible construír/deconstruir calquera cousa, toda vez que refugan –polo seu carácter de dogma– calquera nexo de verificación respecto da realidade material.

Xa que logo, pode un estado democrático aceptar como verdade irrefutable unha pura e dura crenza, un sentimento a determinar a hipótese dunha identidade desvinculada por completo –por moito que un home se sinta muller, nunca poderá xestar fillos, con todo o que iso significa no apartado físico, psíquico…– do sexo cromosómico? Como “desestabilizar e devolver á súa dimensión fantasmáticas as premisas da política da identidade” sen entrarmos en contradición cunha política de reafirmación de toda autoidentidade de xénero?”, pregúntase, e con razón, a filósofa e teórica feminista Luisa Posada Kubissa, da Universidade Complutense

Precisabamos –e precisamos– dunha Lei Trans. Mais non dunha Lei Trans de “barra libre” que dea pé a situacións grotescas como aquela á que aludiamos ao comezo destas liñas. Antes ben; o Estado democrático ten o dereito (e o deber) de lexislar, esixindo os documentos precisos –nunca de forma abusiva, claro é– que lle permitan xulgar a obxectividade lexítima dunha petición. Isto é, procurar resolver problemas e non crear innecesarias alarmas sociais. En fin, imaxinar que o sexo non ten nada material ou biolóxico, iso non nos vai permitir en ningún caso habitarmos nunha realidade postpatriarcal; é dicir, nunha verdadeira relación entre iguais.