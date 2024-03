Cuatro Cosas

Unos dicen que habrá “amplia remodelación”. Otros, que no será para tanto, y los más, creen que hay lugar para cambiar no solo caras sino talantes. Ya se verá este lunes –probablemente– o quizá el martes. Avecilla, que se recupera poco a poco, cree que lo más destacable es la voluntad de O Noso Presidente de hacer las cosas como él quiere, con pocas recomendaciones desde la Meseta. Y conste que no es una insinuación malévola sino más bien la impresión que tienen algunos PPetrucios. ¿Eh...?

Lo que sí se sabe es que ya hay quien se ha encargado un traje nuevo para una soñada toma de posesión y, a la vez, algún poncio ambicioso está que no cabe en la camisa por el temor de que lo manden de asesor cultural a Indochina. Y es que en la corte jacobea ya no sirven solamente los servicios prestados; hay que estar al día y que no se noten demasiado las ganas de subir en el escalafón. Mientras, donde si se espera escabechina es en el grado medio, o sea, directores generales, secretarios ídem y demás. Es la costumbre de esa actividad. Uyuyuy...

Donde siguen las dudas es en la reorganización del suroeste. Para ser más concretos, de lo que se hará con el futuro del PP de Vigo. Anacleto oyó que hay decidida voluntad por parte de un grupo de notables de seguir al pie de la letra las órdenes de la superioridad, y otro de esforzados críticos que ansían cambios de fondo y de forma. Lo que se ignora – de momento– son las opciones que el sector más rebelde tiene para lograr una victoria que ya tuvieron al alcance de la mano. Y de paso obtener venganza por decisiones absurdas que los marginaron. Así que ojo...

Por lo que le cuentan al agente secreto, esta vez no contarán demasiado los resultados en las elecciones autonómicas. Y no es porque fueran malos, que no, sino porque quien ganó allí fue el Bloque y eso escuece en la dirección popular tanto o más que si hubiera vencido el PSOE. Con todo, no se espera una gestora pacífica sino más bien un cumplimento de órdenes tipo castrense. Y ya se sabe que ese método no da siempre resultados. ¿Capisci...?