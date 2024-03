Amália con nosoutros

Tratabamos aquí do finado de Afonso Ávarez Cáccamo e da súa relación cun determinado fado, tocado se samba, que, co título de “Barco Negro”, penetrou no corazón de ben de moitos galegos, entre os cales os escritores e escritoras Xohana Torres, Celso Emilio Ferreiro, Mª do Carme Kruckenberg, Xosé Ramón Pena ou Gonzalo Torrente Ballester.

“Barco Negro” tivo unha longa vida discográfica e cinematográfica e foi interpretado por Amália Rodrigues. Descoñezo a autoría da música pero sei que un poeta próximo ao surrealismo, David Mourão-Ferreira, escribiu a súa letra alucinada. Esta comeza así: “De manhã, que medo, que me achasses feia / Acordei tremendo deitada n’areia / Mas logo os teus olhos disseram que não / E o sol penetrou no meu coração...”. E ben, moitos anos despois da primeira difusión en Galicia deste disco de Amália Rodrigues, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, irmán do citado Afonso, lanzou ao mundo un opúsculo poético inquietador e poderoso, en cuxo título campa o empréstimo das palabras: “De mañá qué medo”; así mesmo. En suite comprimida, velaquí un mollo de páxinas de bucío intimista radical nas que se cruzan perigosamente a imaxe visionaria, a reminiscencia da memoria familiar e a crítica implacábel a un fascismo que non conseguiu abafar a conciencia republicana e nacional de Galicia.

“A figura de Amália Rodrigues ten moito de fabuloso e mítico, como de visionario hai moito en ‘Barco Negro’”

“De mañá qué medo” e as súas transformación diversas, é lema que retorna e inza a totalidade do libro de 1993. Uns anos despois, en 1998, Xosé María habería de facer o que ninguén ousara en literatura galega: sinalar en verso, estricto e cortante coma unha navalla, os nomes dos asasinos en 1936 (e seguintes) a carón dos nomes das vítimas choradas. Todo, e máis, pode lerse na obra compilada polo autor so o título de ‘Ancoradoiro’ (Espiral Maior, A Coruña, 2003). E Amália Rodrigues con “Barco Negro” está alí e estará por sempre. Corre pola raia de Lobios e Entrimo o relato (certo ou aproximado) de que a cantadora lisboeta Amália é filla dun casal camponés e pobre dun lugar próximo ao Lindoso, que emigrou a Lisboa. Polo que se oe pé dos canastros e nos parladoiros da feira do mes no Soajo, Amália nunca deixou de recoñecer as súas orixes. Non sei o que haberá de certo nestes falares, xa que a figura de Amália Rodrigues ten moito de fabuloso e mítico, como de visionario hai moito en “Barco Negro”. En todo caso non esquezamos que as raíces de Amália Rodrigues pode que sexan arraianas e estar chantadas na mesma fronteira que traspasa o río Limia en Portugal en procura do Atlántico.